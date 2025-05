MotoGP, Bagnaia e l’ipotesi addio alla Ducati. Aprilia stuzzicata, ipotesi Yamaha e Honda

Era inevitabile e scontato. Perfino ovvio. Dopo l’arrivo di Marc Marquez nel team ufficiale Ducati il futuro di Francesco Bagnaia sarebbe stato tutto da valutare. Un grosso punto interrogativo. La coabitazione con un vicino di box così “scomodo” come l’otto volte campione del mondo avrebbe potuto complicare i piani del pilota italiano. Era dietro l’angolo. Non solo dal punto di vista tecnico ma, anche e soprattutto, dal punto di vista dello “status” all’interno del box della scuderia di Borgo Panigale.

Lo si è capito sin da subito, Marc Marquez è stato subito messo al centro del progetto tecnico della GP-25 ed i risultati gli stanno dando (ampiamente) ragione. La prima posizione (netta) in classifica generale, è li sotto gli occhi di tutti. Dall’altra parte del box, invece, c’è Pecco Bagnaia con l’umore più basso da tanti anni a questa parte. Il feeling con la nuova moto non arriva e, viste le ultime prestazioni e dichiarazioni, rischia davvero di non nascere mai. Il pilota torinese, ora trapiantato a Pesaro, sta valutando anche un altro aspetto. Da numero 1 chiaro ed evidente del team, è stato un po’ messo da parte. Non gli è stato affiancato, come avrebbe sperato, un compagno di squadra più “morbido”, ma anzi il più complicato di tutti, per diversi aspetti.

Un mix di sensazioni che rischia davvero di far vivere un 2025 da incubo al pilota con il numero 63 sul cupolino. Non solo, i rapporti interni al team, già non idilliaci in questo momento, potrebbero ulteriormente raffreddarsi. Incrinarsi è da escludere, conoscendo i vari Pecco Bagnaia, Davide Tardozzi o Gigi Dall’Igna, ma sicuramente rischiano di non essere più quelli di una volta. Quando il pilota classe 1997 vinceva due titoli iridati e sfiorava il terzo. Anche per questo motivo, come succede sempre nel mondo della MotoGP, quando un pilota di prima fascia non è soddisfatto, le voci di mercato impazzano.

Nelle ultime ore, come riportato da più parti, sono partite le prime “sirene” in direzione di Pecco Bagnaia. Aprilia e Yamaha in primis sembrano pronte e fare “ponti d’oro” per il vincitore del Gran Premio di Austin, con Honda che rimane, per ora, solamente sullo sfondo. KTM, anche per i ben noti problemi economici, non sembra ancora inserita in questo discorso. Le Case di Noale e Iwata, invece sono in prima linea. Anzi, i giapponesi appaiono addirittura come i più interessati all’attuale pilota della Ducati per una coppia spettacolare assieme a Fabio Quartararo.

Sia ben chiaro, per il momento non si tratta che di voci. Ma nel Circus i rumors fanno presto a diventare realtà. Ad ogni modo Francesco Bagnaia è, e rimane, saldamente in sella alla Ducati del team ufficiale. Ma, come detto, il suo futuro è tutt’altro che definito e, soprattutto, in direzione Borgo Panigale ancora una volta. Molto potrebbe scriversi già in questo finale di 2025. Se, come sembra, Marc Marquez prenderà sempre più il “comando” della squadra, appare inevitabile che Pecco possa iniziare a guardarsi attorno. Certo, lasciare una Ducati (si parla del 2027, al termine del contratto, a meno di rotture impreviste) in questo momento assomiglierebbe molto ad un “salto nel buio”, ma a volte un pilota (soprattutto se di alto livello) ha bisogno di nuovi stimoli o, semplicemente, di sentirsi maggiormente al centro di un progetto. Sarà il caso anche di Bagnaia? Vedremo. Intanto Yamaha e Aprilia sono pronte e con le antenne alzate. Con Honda sempre sullo sfondo…