MotoGP, Bagnaia continua a penare anche nel venerdì di Silverstone. Quartararo non stupisce più, sprazzi di Aprilia

Il venerdì di Silverstone è andato in archivio senza grandi sorprese in negativo per quanto riguarda i tre big del Mondiale MotoGP 2025, che hanno staccato il pass per il Q2 chiudendo nella top10 le pre-qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna. I grandi delusi di giornata sono sicuramente Franco Morbidelli e le KTM di Pedro Acosta e Maverick Viñales, che dovranno passare dal Q1 rischiando quindi di partire nelle retrovie della griglia.

La luce sembra ancora lontana in fondo al tunnel per Francesco Bagnaia, protagonista di una giornata abbastanza difficile in cui è salito progressivamente di colpi faticando a trovare presto un buon feeling e salvandosi in extremis grazie ad un buon time-attack valevole per la settima posizione assoluta a quattro decimi dal miglior tempo di un solidissimo Alex Marquez.

Pecco continua a non sentire l’anteriore e deve quindi tenersi del margine soprattutto ad inizio weekend per non prendere rischi inutili nel tentativo di trovare il limite della sua GP25 in staccata e inserimento. Vedremo se il torinese sarà in grado di alzare l’asticella sabato e soprattutto domenica, quando verranno assegnati i punti pesanti, anche se ormai Marc Marquez sembra quasi imprendibile.

Il fenomeno di Cervera, seppur solo quarto in classifica dopo aver un po’ pasticciato nei time-attack conclusivi, ha dimostrato un passo superiore alla concorrenza con gomme usate sia in FP1 che nella sessione del pomeriggio candidandosi al ruolo di favorito principale per il successo nella Sprint e nella gara insieme al fratello Alex. Attenzione però anche a Fabio Quartararo, ormai non più una sorpresa grazie ai progressi di una Yamaha che consente al francese di guardare con ottimismo al prosieguo del fine settimana a Silverstone.