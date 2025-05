MotoGP, Bagnaia cade anche nel GP di Gran Bretagna. Pecco in ginocchio disperato

Piove sul bagnato a Silverstone per Francesco Bagnaia, autore di una nuova caduta che lo costringe al ritiro in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna 2025, settimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Pecco archivia così un disastroso mese di maggio in cui ha totalizzato appena 4 punti (con il sesto posto nella Sprint di ieri), pagando a caro prezzo il doppio zero di Le Mans ed il passo falso odierno.

Il tre volte campione iridato, alla ripartenza dopo la bandiera rossa (esposta dopo un giro e mezzo per olio in pista), stava facendo tanta fatica ed era ormai sprofondato fuori dalla top10 a causa di una serie di errori dovuti anche alla difficoltà nel portare presto in temperatura la gomma media anteriore rispetto a chi aveva scelto la mescola più soffice.

Bagnaia, risucchiato a centro gruppo, ha poi completato l’opera in negativo scivolando a Luffield e mettendo la parola fine al suo weekend. In un primo momento il torinese si è avvicinato alla moto per capire se ci fosse la possibilità di ripartire, poi si è messo in ginocchio disperato alzando le braccia al cielo (e poi appoggiandole sul casco) mentre era a terra.

Una vera disdetta soprattutto a livello psicologico per il portacolori del team factory Ducati, che però almeno non ha il rimpianto di aver buttato via tanti punti in ottica Mondiale alla luce dell’andamento dei primi giri (difficilmente sarebbe tornato a ridosso del podio).