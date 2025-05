MotoGP, Aprilia non molla Jorge Martin: “Vogliamo ricucire il rapporto. Lo stiamo aspettando”

Aprilia non molla, anzi rilancia. Il possibile addio anticipato di Jorge Martin è una eventualità che la scuderia di Noale non vuole nemmeno prendere in considerazione. Ma, come sempre, andiamo con ordine. Com’è ben noto, dalla Spagna sono giunte voci sull’intenzione del campione del mondo in carica di interrompere anzitempo il rapporto con il team italiano. Dopo tre infortuni in poche settimane e appena una manciata di ore sulla moto, lo spagnolo (anche per tensioni interne) avrebbe deciso di uscire dal contratto sottoscritto appena un anno fa.

Il team principal dell’Aprilia, Massimo Rivola, però, non sembra minimamente intenzionato a gettare la spugna senza combattere. “La scuderia è pronta a fare la sua parte per ricucire il rapporto” ha annunciato nel corso del weekend di Silverstone. Certo è che la situazione non è di semplice gestione, sempre in attesa del ritorno alle gare di Martinator, ancora fermo per l’infortunio di Lusail. “Diciamo che lo stiamo aspettando. La nostra missione è avere la migliore moto possibile, così che quando tornerà, troverà la migliore moto possibile, pronta a vincere. A Silverstone abbiamo dimostrato che la moto può puntare in alto, ma dobbiamo farlo ancora molte altre volte”. (Fonte: Motorsport.com).

Massimo Rivola parla poi della situazione personale di Jorge Martin: “Quando passi la maggior parte del tempo a letto, in ospedale, soffrendo, nessuno può sapere come stia passando il brutto periodo. È qualcosa che dobbiamo rispettare. I corridori dovrebbero guidare la moto più che passare il tempo a casa a soffrire. Se c’è stato qualche screzio? Ci saranno modi migliori per trovare una soluzione, ma è sempre difficile quando le parti sono lontane. È una situazione difficile. Stiamo cercando di preparare la moto migliore possibile per dimostrargli che può tornare”.

Se, quindi, Aprilia e Martin “faranno la pace”, come si potrà tornare al lavoro in maniera serena, come se nulla fosse successo? “Facciamo una cosa alla volta. Prima di tutto, abbiamo bisogno che torni e poi pensiamo a ricostruire la fiducia. Ma sai, quando ci si sposa, è necessario che entrambe le parti facciano il loro lavoro in questo senso! Siamo pronti a fare la nostra parte”.

Dal “caso” spinoso con il campione del mondo, ai sorrisi dell’attualità. Stiamo parlando, ovviamente, della vittoria di Marco Bezzecchi nel Gran Premio di Gran Bretagna dell’ultimo fine settimana. Un risultato che ha un valore specifico enorme: “Questo primo periodo è stato semplicemente impossibile da descrivere, persino in un libro. È qualcosa, onestamente, difficile da accettare, ma è così. Quindi dobbiamo andare avanti e dare il massimo. Sono super felice per Marco perché è uno che dà tutto, sia in sella che fuori. Dopo l’ultima gara, ci ha mandato un videomessaggio da distribuire a tutta l’azienda per dire: ‘Ragazzi, credo nel progetto, continuate a impegnarvi’. Quindi, quando senti questo tipo di aiuto e responsabilità, è sicuramente una grande motivazione.”

Massimo Rivola sorride, ma preferisce mantenere i piedi ben saldi al terreno: “Come si dice, una rondine non fa primavera. Abbiamo comunque dato una dimostrazione a noi stessi perché, quando si attraversa un momento difficile, forse si inizia a dubitare di stare seguendo la strada giusta. Vedere uno sforzo così grande ripagato da un buon risultato è una grande spinta per tutti a Noale, che hanno lavorato giorno e notte”.