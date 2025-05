MotoGP, Alex Marquez: “Una Sprint Race perfetta a Silverstone, ma il pensiero va a domani”

Dopo essersi sbloccato alla voce “vittorie domenicali in MotoGP”, lo spagnolo Alex Marquez si è preso anche il primo sigillo nelle Sprint Race della top-class. La vittoria si è concretizzata a Silverstone (Gran Bretagna), settimo appuntamento del Mondiale 2025 della massima cilindrata.

Un’affermazione di grande consistenza dell’iberico, in sella alla Ducati Gresini, a precedere il fratello Marc (Ducati ufficiale) e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46). Solo sesto Francesco Bagnaia con l’altra Rossa Factory, a conferma delle sue difficoltà con la GP25.

“È andato tutto bene, mi aspettavo una gara più tattica nella gestione delle gomme. Almeno, pensavo che mio fratello potesse attuare questa strategia. Le cose sono andate diversamente e mi sono adeguato a quanto accadeva in pista. Ho sfruttato l’errore che ha fatto Marc, quando è andato largo, e allora in quel momento mi sono detto di spingere e non pensare“, ha raccontato Alex ai microfoni di Sky Sport.

“Mi sono reso conto che poi Marc ha avuto un piccolo calo di gomme e quindi sono riuscito a gestire abbastanza bene la Sprint, anche se nell’ultimo giro ho comunque spinto, pensando che fosse molto più vicino. Chiaramente, domani ci sarà il GP e sarà ancor più importante. Gomme da usare? Penso che opteremo per la media davanti, dal momento che con le soft il degrado è molto accentuato. Dipenderà anche dalle temperature, ma penso che seguiremo questa strada“, ha concluso il pilota del Team Gresini.