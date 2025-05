MotoGP, Alex Marquez: “Un gran tempo nonostante un inconveniente alla moto. Domani decideremo le gomme”

Alex Marquez è risultato il più veloce al termine delle importantissime pre-qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Silverstone è il fratello Marquez meno titolato a chiudere in vetta, con una progressione davvero notevole. Fino a pochi istanti dalla bandiera a scacchi, infatti, il catalano sembrava dover lottare per l’ingresso nella top10, salvo poi piazzare il nuovo record della pista proprio in extremis.

Lo spagnolo del team Ducati Gresini ha chiuso al comando con 47 millesimi di vantaggio su Fabio Quartararo (Yamaha). Terza posizione per Jack Miller (Aprilia Trackhouse) a 347 millesimi, mentre è quarto Marc Marquez (Ducati Factory). Quinto tempo per Marco Bezzecchi (Aprilia) a 372 millesimi, sesto per Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamnina VR46) a 404, mentre è settimo Francesco Bagnaia (Ducati Factory) a 408. Ottavo Johann Zarco (LCR Honda) a 446 millesimi, nono Alex Rins (Yamaha) a 524 mentre è decimo lo spagnolo Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) a 526 dal suo compagno di team.

Al termine del venerdì di Silverstone il pilota spagnolo ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono contento di quanto fatto oggi, anche perchè ho dovuto far fronte ad un inconveniente tecnico nel momento clou. Quindi ho cambiato la moto per il time attack e mi sono fidato della gomma che avevo a disposizione. Ad ogni modo, se sai di avere velocità, come avevo dimostrato anche nella FP1, sei più tranquillo. Sono riuscito a confermarlo con un ottimo tempo. Pensavo che il taglio per la top10 fosse meno alto, invece i tempi sono stati clamorosi”.

Alex Marquez pensa già a domani: “Penso che sia difficile dire sin da ora quali gomme useremo tra domani e domenica. Tutti oggi hanno subito provato la soft, ma non so. Sicuramente può essere ideale per la Sprint Race, ma per la gara non sono sicuro. Oggi ho provato a lungo la media, domattina proverò le soft e valuterò. Il passo gara è buono, quasi al livello di Marc”.