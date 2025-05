MotoGP, Alex Marquez svetta nelle pre-qualifiche di Silverstone. Caduto Marc Marquez, arranca Bagnaia

Un ottimo Alex Marquez ha chiuso al comando le pre-qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Silverstone abbiamo assistito ad un turno lineare, come quello disputato nel corso della mattinata, con i piloti che hanno avuto modo di provare le novità sulle rispettive moto e, soprattutto, analizzare il comportamento delle gomme. Nelle battute conclusive, come tradizione, tutti in pista per i time attack per centrare la top10 che, da regolamento, domani potrà evitare la Q1 nel corso delle qualifiche.

Come detto, quindi, è Alex Marquez (Ducati Gresini) a chiudere in vetta il venerdì britannico con 47 millesimi di vantaggio su un sempre più sorprendente Fabio Quartararo (Yamaha) in grado di sospingere la sua M1 ai piani alti della classifica con sempre maggiore frequenza. Terza posizione per Jack Miller (Aprilia Trackhouse) a 347 millesimi, mentre è solamente quarto, visti i suoi standard, Marc Marquez (Ducati Factory).

Il leader della classifica generale, autore anche di una scivolata nelle prime fasi della FP2, ha chiuso a 360 millesimi dal fratello, vivendo una delle giornate meno brillanti del suo campionato, anche se la sensazione è che nel taschino abbia ancora qualche decimo a disposizione. Quinto tempo per Marco Bezzecchi (Aprilia) a 372 millesimi dalla vetta, confermando come la moto di Noale abbia approcciato nel migliore dei modi alla pista di Silverstone. Sesto Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamnina VR46) con un distacco di 404 millesimi, mentre è settimo Francesco Bagnaia (Ducati Factory) a 408.

“Pecco”, come suo solito, non ha brillato nel corso del venerdì di lavoro, ribadendo alcune difficoltà in frenata ed in inserimento di curva con la sua GP25. Ad ogni modo il due-volte campione del mondo ha centrato la top10 senza grossi patemi. Ottavo il vincitore di Le Mans, Johann Zarco (LCR Honda) a 446 millesimi, nono Alex Rins (Yamaha) a 524 mentre è decimo lo spagnolo Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) a 526 dal suo compagno di team.

Beffato per 44 millesimi Pedro Acosta (Red Bull KTM) che si ferma in 11a posizione, quindi 15° Franco Morbidelli (Ducati Pertamina VR46) a 808 millesimi, dopo un venerdì molto pasticciato, quindi 16° Luca Marini (Honda HRC) a 856, mentre è 18° Enea Bastianini (KTM Tech3) che prosegue nelle sue difficoltà con la moto austriaca chiudendo a 1.375 dalla vetta.