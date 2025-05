MotoGP, Alex Marquez: “Passo in avanti rispetto a ieri, possiamo fare bene con questa base”

Fabio Quartararo, con la sua Yamaha, è riuscito a conquistare la prima posizione nelle qualifiche del Gran Premio di Francia 2025, sesto appuntamento del Mondiale. Il francese ha siglato il nuovo record della pista in 1:29.324, ottenendo la seconda pole position consecutiva dopo quella fatta segnare ad Jerez. Domani il campione del mondo 2021 cercherà la prima vittoria stagionale nel Gran Premio di casa.

Subito dietro il transalpino un Marc Marquez che oggi sembrava inattaccabile. Lo spagnolo ha chiuso la sua prova con un distacco di 0.118 dalla prima posizione, anticipando il fratello Alex (Gresini Team) che, con un ritardo di 0.247, completa la top 3. La seconda fila si apre con un ottima quarta piazza di Fermin Aldeguer (+0.452) che ha preceduto la KTM del suo connazionale Maverick Vinales (+0.699).

Francesco Bagnaia conclude una qualifica deludente in sesta posizione, a 0.723 dal primo posto. Completano la top 10 Marco Bezzecchi (Aprilia, +0.859), Jack Miller (Yamaha, +0.867) e Franco Morbidelli (Ducati, +0.874), caduto nell’ultimo tentativo cronometrato. Al termine delle qualifiche, Alex Marquez, ai microfoni di Sky Sport, ha dichiarato: “Onestamente essere oggi in prima fila qui a Le Mans mi rende molto contento, soprattutto per il ritmo di questa mattina”.

“Abbiamo provato due set up, il primo funzionava ma il secondo non tanto, ieri ci mancava un po’ di bilanciamento sulla moto. Oggi abbiamo fatto un buono step in avanti, vediamo cosa succede nella Sprint Race ma mi sento pronto. Oggi non è il giorno per provare a giocarsi la Sprint, se domani nel warm-up non ci sarà nessun problema possiamo fare bene con questa base”, ha poi concluso lo spagnolo.