MotoGP, Alex Marquez: “Non si poteva fare di più, Marc è più forte”

Alex Marquez si è ormai abbonato. Lo spagnolo ha ottenuto tanto per cambiare la seconda posizione in occasione della Sprint Race valida per il GP della Francia, sesto atto del Motomondiale 2025 di MotoGP in scena questo fine settimana sul circuito Bugatti di Le Mans.

Uno script visto ormai tantissime volte in questo primo stralcio di stagione. Il centauro in forza al team Gresini ha infatti dovuto cedere il passo al solito fratello Marc, piazzandosi poi davanti ad un sorprendente Fermin Aldeguer, il quale ha ottenuto uno storico terzo posto. Grande la soddisfazione dell’iberico una volta arrivato al parco chiuso.

“A nessuno piace perdere la leadership, ma siamo a due punti – ha detto Alex Marquez – Il nostro Campionato è questo, dobbiamo fare la nostra strada e fare i nostri punti, oggi si poteva fare solo il secondo posto. Nei primi 3 giri vedevo Quartararo molto forte, poi è calato. Marc è davanti a tutti, domani? Siamo in Francia, qui la pioggia è dietro l’angolo. Dobbiamo essere concentrati sul nostro focus. Aldeguer ha bel passo, quando ho passato Quartararo sono cambiati i riferimenti, ho preferito fare un giro tranquillo per capire il gap, poi ho provato a spingere ed ho controllato. Questa è stata la mia strategia”.

Marquez ha quindi proseguito parlando del rapporto con il fratello: “Con Marc non parliamo tante di gare, parliamo della vita, di tv, di Instagram. Il rapporto è sempre lo stesso, è bello. Siamo stati insieme prima della Sprint. Abbiamo preso la prima posizione in due occasioni perché lui ha fatto due imprecisini in gara lunga, io non posso fare altro che sfruttare tutti i suoi errori per migliorare. Aldeguer? Ho sempre detto che un compagno di squadra forte ti fa spingere di più, questo weekend è stato d’aiuto, si possono fare comparative di gomme più chiaro. Il feeling è ottimo. Si lavora insieme”.