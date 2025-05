MotoGP, Alex Marquez: “Il team ha fatto un capolavoro. Ho un buon feeling e posso lottare nella Sprint”

Alex Marquez conferma la sua strepitosa costanza di rendimento nel 2025 e ottiene un prezioso secondo posto nelle qualifiche di Silverstone valevoli per il Gran Premio di Gran Bretagna, settimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il catalano del team Gresini si è attestato a tre decimi dalla pole position della Yamaha di Fabio Quartararo, precedendo però le altre Ducati di Francesco Bagnaia e di suo fratello Marc.

“Devo ringraziare il team che ha fatto un capolavoro impressionante, la moto era abbastanza distrutta sul lato destro perché è stato un high side piuttosto pesante. Sono arrabbiato con me stesso, perché quell’errore non si può fare in quel momento del weekend prendendosi quel tipo di rischio“, ha dichiarato Alex ricordando l’episodio della caduta mattutina in FP2.

“Dopo fai prima fila e dici ‘wow’, ma quella caduta può anche costarti tanto in campionato quindi devo capire quanto rischiare nei vari momenti del fine settimana. In quel momento non era necessario e sono arrabbiato con me, però sono in prima fila e ho un buon feeling. Penso che abbiamo tante possibilità di fare bene oggi nella Sprint“, le parole dello spagnolo ai microfoni di Sky Sport.

Sulle prospettive in vista della Sprint: “Penso che Yamaha e quelli che hanno provato la soft ieri siano più pronti di noi, perché avevamo lavorato principalmente con la media al posteriore e stamattina non era una buona condizione per lavorare con la soft raccogliendo dei dati utili. Vediamo come andrà Quartararo, che è stato spesso molto veloce soprattutto nelle Sprint, ma penso che siamo abbastanza a posto per provare a lottare nella Sprint e nella gara lunga“.