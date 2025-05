MotoGP, Alex Marquez: “Al via una caduta inattesa, nella seconda parte non ho mai trovato il giusto ritmo”

Alex Marquez centra il quinto posto al termine dl Gran Premio di Gran Bretagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Silverstone lo spagnolo ha vissuto un vero e proprio frullatore di emozioni. Caduto al via nella prima partenza, ha avuto modo di tornare in gara con il secondo start dopo la bandiera rossa, salvando il salvabile.

La gara di Silverstone ha visto il successo di Marco Bezzecchi con 4.0 secondi su Johann Zarco, quindi terzo Marc Marquez a 5.9. Quarto Franco Morbidelli a 5.9, quinto proprio Alex Marquez a 6.0, sesto Pedro Acosta a 7.1, settimo Jack Miller a 7.3, ottavo Luca Marini a 7.7, quindi nono Fermin Aldeguer a 8.5, con Fabio Di Giannantonio che chiude la top10 a 9.7.

Al termine della gara, il pilota del team Ducati Gresini ha raccontato le sue sensazioni nel corso della conferenza stampa: “Alla prima partenza è successo qualcosa che mi ha davvero sorpreso. Ero scattato bene, avevo preso curva 1 per primo poi, di colpo, la gomma anteriore se n’è andata e sono caduto, anche in maniera forte. Qualcosa del tutto inatteso. Le temperature erano basse e, evidentemente, hanno inciso. Per fortuna la bandiera rossa è arrivata entro il terzo giro e ho potuto riprendere il via. Davvero un colpo di fortuna notevole”.

Ultima battuta sulla seconda parte di gara: “Nella seconda manche, se così si può chiamare, non mi ha visto al massimo. La seconda moto non mi ha dato il feeling della prima e, sostanzialmente, ho vissuto una battaglia dopo l’altra. Non sono stato in grado di trovare il giusto ritmo e staccarmi dal gruppo, per cui ho dovuto combattere fino alla bandiera a scacchi. Non sono salito sul podio, peccato, volevo ripetere quanto fatto ieri nella Sprint Race”.