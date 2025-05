MotoGP, a Silverstone si parte col solito trend: i Marquez davanti e Bagnaia arranca

Marc Marquez parte forte anche a Silverstone e detta subito la legge del più forte firmando il miglior tempo assoluto nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2025, valevole come settimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Il leader del campionato ha fermato il cronometro in 1’58″702, rifilando distacchi notevoli al resto della concorrenza grazie ad un passo eccezionale.

L’otto volte campione iridato ha trovato un ottimo feeling con la pista inglese sulla sua Ducati ufficiale GP25, dimostrandosi estremamente competitivo a livello di ritmo con gomme usate e candidandosi già al ruolo di favorito d’obbligo per il prosieguo del weekend tra qualifiche, Sprint e gara. Il fenomeno catalano ha preceduto di 365 millesimi il primo degli inseguitori, Franco Morbidelli, l’unico però dei big a montare una coppia di gomme medie nuove per l’ultimo run del turno.

Il romano del team VR46 ha superato così in extremis l’altra Ducati di Alex Marquez, terzo a 421 millesimi dal fratello Marc con la GP24 del team Gresini evidenziando tutto sommato un buon passo in ottica podio. Buoni segnali anche per Aprilia e Yamaha con Marco Bezzecchi 4° a 462 millesimi e Jack Miller 5° a 485 millesimi dalla vetta utilizzando lo stesso treno di pneumatici per tutta la FP1.

Avvio a rilento come di consueto per Francesco Bagnaia, che ha faticato a trovare presto un buon ritmo non andando oltre l’ottavo posto a fine sessione con un gap di 842 millesimi dal miglior tempo del compagno di squadra sulla Ducati ufficiale. Fuori dalla top10 gli altri piloti italiani, mentre il francese Fabio Quartararo si è issato al settimo posto con la Yamaha nonostante il divieto di scendere in pista nei primi dieci minuti del turno.