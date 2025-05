MotoGP, a Silverstone Marc Marquez allungherà ancora? Senza il miglior Bagnaia, c’è poca storia…

La MotoGP riparte da Silverstone, dove domenica 25 maggio si disputerà il Gran Premio di Gran Bretagna. La gara oltremanica è stata anticipata rispetto alle abitudini recenti, che la volevano collocata in piena estate. Non è detto costituisca una differenza, dal punto di vista climatico, poiché il meteo inglese è sempre imprevedibile.

A proposito di meteo, siamo reduci da un GP di Francia condizionato in maniera determinante dalla pioggia. Ne ha approfittato egregiamente Johann Zarco, capace di acciuffare un successo estemporaneo, ma pienamente legittimo, e di interrompere la sequenza di vittorie consecutive di Ducati, arrestatasi a 22. Chiaramente, nel Regno Unito ci sono tutti i presupposti perché l’azienda di Borgo Panigale riprenda il discorso interrotto. Con chi, però?

Marc Marquez a Le Mans ha tirato un violento montante ai due avversari con i quali era a contatto in classifica generale, ovverosia il fratello Alex e il compagno di box Francesco Bagnaia. El Trueno de Cervera, correndo con saggezza, ha guadagnato ben 23 punti sull’hermano menor e 32 su Pecco, finiti a terra a ripetizione tra Sprint e GP.

Insomma, finora c’è stata incertezza relativa al Mondiale perché il trentaduenne catalano aveva sbagliato e gli altri no. Viceversa, se anche la concorrenza comincia ad avere passaggi a vuoto, Marc Marquez è destinato ad avere gioco relativamente facile. Le 51 lunghezze di vantaggio su Bagnaia sono aderenti al rapporto di forza tra i due, con Alex Marquez (ancora?) nel mezzo.

Dunque, il trentaduenne iberico sta cercando di portare il campionato dalla sua parte, conscio di quanto sia in difficoltà il ventottenne piemontese. Sulla nuova versione della Desmosedici, Pecco non riesce a incidere come potrebbe e dovrebbe. Il distacco da MM93 è ampiamente recuperabile sul piano teorico, ma all’atto pratico c’è bisogno del miglior Bagnaia, che in questo 2025 non si è ancora palesato. Il primo avvistamento oltremanica, oppure l’andazzo della stagione proseguirà anche in terra inglese?

Per il resto, si vedrà se la rediviva Yamaha concretizzerà il potenziale messo in mostra tra Jerez de la Frontera e Le Mans. I Tre Diapason e Fabio Quartararo appaiono la prima alternativa al branco ducatista e, anche se non viene detto esplicitamente, di certo il fatto di aver visto Honda tornare al successo in anticipo non è stato vissuto benissimo a Iwata e dintorni…