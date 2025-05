MotoGP, a Le Mans il primo vero strappo nel Mondiale. È iniziata la “fuga vincente” di Marc Marquez?

Il Gran Premio di Francia di MotoGP rappresenta il primo, significativo, strappo nel Mondiale 2025. Perché Marc Marquez ne esce trionfatore su tutta la linea, a differenza dei rivali per il titolo (il fratello Alex e Francesco Bagnaia), affondati dal peso dei loro errori.

El Trueno de Cervera non aveva digerito il fine settimana di Jerez de la Frontera, nel quale è caduto domenica, incappando nella seconda scivolata in cinque GP stagionali. Determinato a concretizzare la propria superiorità, il trentaduenne catalano ha viceversa disputato un weekend perfetto a Le Mans.

La “solita” vittoria nella Sprint è stata conseguita con pazienza e precisione chirurgica, mentre la piazza d’onore nel Gran Premio ha rappresentato il massimo ottenibile con la strategia seguita, quella più saggia. L’azzardo di Johann Zarco ha pagato, ma nel suo caso aveva senso rischiare. Viceversa, MM93 ha ragionato sul lungo periodo.

Per Marquez 32 punti su 37 che assumono il peso specifico dell’osmio proprio in virtù di quanto combinato da chi sinora gli sta dando filo da torcere, seppur solo sul piano aritmetico. La solidità del fratello Alex è stata annacquata, anzi liquefatta, dalla pioggia. È caduto e ri-caduto tutto da solo, l’hermano menor, perdendo 16 punti certi.

Francesco Bagnaia ha invece vissuto un fine settimana da dimenticare, risoltosi con un atroce “0”. Un macigno nell’economia di un Mondiale. Il campionato è ancora lungo, siamo a poco più di un quarto di stagione e tanto può ancora accadere. Il distacco di 51 lunghezze dal compagno di box è teoricamente ricucibile, ma all’atto pratico le possibilità sono al momento basse. Perché Pecco proprio non si trova a suo agio con questa versione della Desmosedici e si vede. O “svolta”, o la china presa non sarà recuperabile.

Soprattutto, Le Mans ha lanciato un messaggio forte. Perché finora Marc Marquez era stato l’unico a commettere errori pesanti (se non era in fuga nella classifica generale, era solo per sue colpe). Viceversa, in Francia hanno sbagliato anche i due che stavano approfittando dei suoi svarioni, indebolendo quindi le rispettive candidature al titolo e rafforzando viepiù quella di chi sogna di tornare sul trono dopo sei anni di astinenza e sofferenza.