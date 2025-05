Motocross, le Qualifying Race vanno a Jago Geerts e Thibault Benistant

Sono andate in scena le Qualifying Race del Gran Premio di Spagna, ottavo appuntamento del Mondiale di motocross 2025. Sul tracciato di Lugo sono si sono disputate due manche intense che hanno già fatto vedere come i piloti siano pronti a darsi battaglia nelle due gare in programma domani.

Nella MXGP vittoria per il belga Jago Geerts (Yamaha) che, dopo una splendida battaglia con il francese Romain Febvre (Kawasaki) fa sua la Qualifying Race. Terza posizione per il francese Maxime Renaux (Yamaha) a 13.8, quarta per un altro belga, Lucas Coenen (KTM) a 15.5, quinta per l’olandese Calvin Vlaanderen (Yamaha) a 17.7, mentre in sesta troviamo lo svizzero Jeremy Seewer (Ducati) a 18.6. Si ferma in settima posizione il lettone Pauls Jonass (Kawasaki) a 20.6, quindi è ottavo l’olandese Jeffrey Herlings (KTM) a 21.0, mentre è nono il suo connazionale Glenn Coldenhoff (Fantic) 21.6, con lo sloveno Jan Pancar (KTM) che chiude la top10 a 28.9. Lontani gli italiani. Mattia Guadagnini (Ducati) chiude 21° davanti ad Andrea Bonacorsi (Fantic).

Nella MX2 il successo è andato a Thibault Benistant (Yamaha) con il tempo complessivo di 24:53.027 con 5.5 secondi sull’olandese Kay de Wolf (Husqvarna), quindi terza posizione per il tedesco Simon Laengenfelder (KTM) a 11.1. Quarta posizione per il belga Liam Everts (Husqvarna) a 12.2, quinta per il nostro Ferruccio Zanchi (Honda) a 24.2, sesta per il belga Sacha Coenen (KTM) a 34.2. Chiude al settimo posto l’olandese Cas Valk (KTM) a 36.7, quindi ottavo il sudafricano Camden McLellan (Triumph) a 39.2, nono l’olandese Rick Elzinga (Yamaha) e completa la top10 il nostro Valerio Lata (Honda) a 48.4.

Dopo questi risultati come cambiano le classifiche generali? Nella classe regina Romain Febvre comanda con 339 punti contro i 305 del lungodegente Tim Gajser, mentre è terzo Lucas Coenen con 294. Passando alla MX2, invece, comanda Kay de Wolf con 337 punti contro i 332 di Simon Laengenfelder ed i 318 di Andrea Adamo. Quarto Liam Everts a 276.