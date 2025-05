Moto3, José Antonio Rueda fa la storia: da ultimo al successo a Silverstone! Lo spagnolo scappa anche nella generale

Da ultimo a primo! José Antonio Rueda si è, infatti, aggiudicato il Gran Premio di Gran Bretagna, settimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2025. Sullo splendido scenario del tracciato di Silverstone il pilota del team Red Bull KTM Ajo ha centrato un successo pesantissimo (il quinto della sua annata) partendo dall’ultima posizione e bruciando sul traguardo lo spagnolo Maximo Quiles (CFMoto Aspar) per appena 46 millesimi. Gara straordinaria per il giovane spagnolo che, alla terza gara nel Motomondiale, centra il primo podio della carriera, mancando il successo davvero per un soffio.

Completa il podio un ottimo Luca Lunetta (Honda SIC58) a 908 millesimi, nonostante un long lap penalty scontato. Quarta posizione per lo spagnolo Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) a 1.071, mentre è quinto l’argentino Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) a 1.176. Sesta posizione per lo spagnolo David Almansa (Honda Leopard) a 1.349, settima per Guido Pini (KTM Dynavolt) a 1.492, quindi ottavo il giapponese Ryusei Yamanaka (KTM MT) a 1.778, nono lo spagnolo Vicente Perez (KTM MTA), quindi decimo Nicola Carraro (Honda Snipers) a 2.779, Chiude 15° Riccardo Rossi (Honda Snipers) a 22.3, davanti a Stefano Nepa (Honda SIC58) a 22.4 mentre Dennis Foggia (CFMoto Aspar) non ha concluso la gara.

Con questo risultato la classifica generale vede al comando José Antonio Rueda con 141 punti e un notevole +54 su Angel Piqueras, oggi caduto nel corso dell’ultimo giro. Terzo Joel Kelso, a sua volta out oggi, con 64 punti di distacco, quindi quarto Alvaro Carpe a -72.

LA GARA

Allo spegnimento dei semafori lo scatto migliore porta la firma di David Almansa che però deve scontare un doppio long lap penalty, per cui è Maximo Quiles a prendere il comando davanti ad Alvaro Carpe, Joel Kelso e Luca Lunetta, con Nicola Carraro settimo.

Luca Lunetta è scatenato e rapidamente si porta in scia di Maximo Quiles, provando anche l’attacco all’ingresso delle Becketts nel corso del terzo giro. Nel finale del giro è David Munoz a salire in vetta davanti a Maximo Quiles, Alvaro Carpe e Valentin Perrone, con Luca Lunetta che in poche curve precipita al settimo posto. In poche parole il gruppo di testa, come previsto, si dà battaglia curva dopo curva.

Cade Joel Kelso nel corso del 4° giro, con José Antonio Rueda che inizia a spingere dalla decima posizione. Al comando Alvaro Carpe. Cade anche David Munoz con una bruttissima disarcionata alla Luffield con la moto che cadendo ha anche un principio d’incendio. Succede di tutto, come sempre, nella gara della classe più piccola. Luca Lunetta si becca un long lap penalty per il contatto con David Munoz e complica la sua gara proprio quando era tornato al secondo posto.

Sono addirittura in 14 nel gruppo di testa. Tutto viene deciso nelle battute conclusive. Il gruppo si screma e José Antonio Rueda prende il comando con Maximo Quiles in scia. Sono loro due arrivare all’ultimo settore testa a testa. Il leader della generale la spunta davanti al rivale e Luca Lunetta.