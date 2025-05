Moto3: il solito Josè Antonio Rueda vince anche a Le Mans. Caduta per Guido Pini

L’appuntamento con il podio per Guido Pini è rimandato. Il rookie italiano si è dovuto accontentare di un piazzamento fuori dalle prime posizioni al GP della Francia, sesto atto valido per il Mondiale Moto3 andato in scena oggi presso il mitico circuito Bugatti di Le Mans. Un’occasione mancata per il giovanissimo talento azzurro, caduto a sette giri dalla fine, proprio mentre stava lottando con le unghie e con i denti per la top 3.

Non facilissimo l’avvio del centauro in forza team Liqui Moly Dynavolt Intact GP, costretto a fare i conti con un asfalto complicato, non integralmente asciutto e con delle parti più bagnate. Dalla seconda posizione in griglia, il pilota esce dai blocchi più contratto, attestandosi al quinto posto ma rimanendo aggrappato al primo “serpentone”.

Dopo un paio di tornate di assestamento, Pini sfoggia un colpo di grande maestria al quinto giro, superando in un sol boccone prima due avversari, per poi passare addirittura Joel Kelso (LEVEL UP-MTA Team), diventando provvisoriamente leader della gara salvo poi essere immediatamente ripreso dall’australiano. La situazione si complica una volta arrivati ai -10, quando l’azzurro accusa le prime difficoltà vedendosi passare davanti il trio composto da Kelso, Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) e David Munoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), i quali passano gran parte del tempo a scambiarsi di posizione, mentre l’italiano sembra perdere terreno. Poi, una volta arrivati al tredicesimo giro, è arrivata la caduta che ha di fatto compromesso la rincorsa al podio, condannandolo al diciassettesimo posto.

La gara è stata vinta dal solito Josè Antonio Rueda, bravo a spuntarla sulla concorrenza precedendo i già citati Kelso (a 0.636) e Munoz (a 0.736). Quarto posto invece per Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo, a 4.400), quinto David Almansa (Leopard Racing, a 6.613). Caduta invece per Angel Piqueras (FRINSA – MT Helmets – MSI), adesso molto lontano dal primo posto in ottica classifica piloti.

Il migliore degli italiani è stato invece Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse), abile a piazzarsi al nono posto a 7.804. Discreta prestazione anche per la CFMOTO Gavotta Aspar Team di Dennis Foggia, undicesimo a 9.186. Quindicesimo invece Nicola Carraro (Rivacold Snipers Team, a 13.060), diciottesimo Riccardo Rossi (Rivacold Snipers Team, a 10.331). Out Stefano Nepa.