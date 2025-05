Moto3, i primi lampi di Guido Pini ed una progressione che fa ben sperare per il futuro

Guido Pini si sta confermando come una delle giovani promesse più interessanti del motociclismo italiano, con un futuro tutto da scrivere in cui potrebbe davvero togliersi grandi soddisfazioni. Dopo un ottimo percorso nelle categorie propedeutiche, il diciassettenne toscano è impegnato nella stagione d’esordio in Moto3 e sta già dimostrando alcuni lampi che fanno ben sperare per il resto del 2025 e soprattutto per l’evoluzione della sua carriera.

Il nativo di Borgo San Lorenzo classe 2008 ha fatto oggettivamente fatica nelle prime tappe del campionato, anche a causa di un infortunio che lo ha costretto a saltare alcune giornate di test, restando abbastanza lontano dal passaggio in Q2 e non arrivando al traguardo sia in Thailandia che in Argentina. Pini si è poi sbloccato ad Austin, sfruttando anche le tante cadute per entrare per la prima volta in zona punti con un discreto 11° posto.

Il processo di apprendistato è proseguito in Qatar con una bella qualifica (9°) e con un’incoraggiante decima piazza in gara al termine di un ciclo di appuntamenti extra-europei disputati in contesti totalmente inediti per i rookie della Moto3. Per capire realmente il livello dei debuttanti rispetto ai big della categoria bisognava solamente attendere Jerez e Le Mans, due piste già frequentate in passato anche dai più giovani del Mondiale.

In effetti l’azzurro del team Intact GP ha cambiato marcia proprio a partire dal GP di Spagna, in cui è andato forte sin dalle prove libere effettuando poi una solida rimonta in gara dall’undicesima alla settima posizione, lottando fino all’ultimo giro nel secondo gruppo con in palio la quarta piazza. In Francia, lo scorso weekend, sono arrivate infine delle prestazioni ancor più convincenti con un secondo posto in qualifica a 89 millesimi dalla pole ed un ottimo ritmo la domenica che gli ha consentito di restare aggrappato al terzetto di testa fino al momento della caduta a sette giri dalla bandiera a scacchi. Vedremo se questa progressione andrà avanti anche nelle prossime settimane, con il mirino che è già puntato verso il suo Mugello dal 20 al 22 giugno.