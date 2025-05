Moto3, Antonio Rueda si prende la pole position a Silverstone. Terza fila per Lunetta

Dominio KTM in occasione delle qualifiche di Moto3 in quel di Silverstone, mitico circuito teatro questo weekend del GP della Gran Bretagna, settimo atto del Mondiale 2025 dedicato alla classe più leggera. Dopo un turno non poco caotico a conquistare la pole position è stato il solito Josè Antonio Rueda.

Nello specifico, il centauro in forza alla Red Bull KTM Ajo ha fermato il cronometro a 2:09.449, rifilando 0.107 al compagno di squadro Alvaro Carpe, secondo e finito under investigation per un contatto con Joel Kelso. Il diretto rivale dell’attuale leader della classifica piloti, Angel Piqueras (FRINSA-MT Helmets -MSI), ha così completato la prima fila con un ritardo di +0.396.

Bene poi David Almansa (Leopard Racing), quarto con +0.517 precedendo la LEVELUPMTA del già citato Joel Kelso, quinto a +0.659, e la CFMOTO Valresa Aspar Team di Maximo Quiles, sesto a +0.701. Terza fila poi per il migliore degli italiani, Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse), settimo a +0.809 condividendo la linea con David Munoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), ottavo a +0.839, e Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3), nono a +0.947.

Da segnalare poi la tripletta azzurra guidata da Dennis Foggia (CFMOTO Valresa Aspar Team), decimo a +1.051, seguono Guido Pini (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), undicesimo a +1.062, oltre che Nicola Carraro (Rivacold Snipers Team), dodicesimo a +1.198. Fanalino di coda invece Riccardo Rossi (Rivacold Snipers Team), diciassettesimo a +1.861, così come Stefano Nepa (SIC58 Squadra Corse), diciottesimo a 1.884.