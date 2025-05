Moto3: Alvaro Carpe si impone nelle pre-qualifiche a Silverstone. Quattro italiani in top 14

Alvaro Carpe sale in cattedra in occasione delle pre-qualifiche valide per il GP della Gran Bretagna, settima tappa del Motomondiale 2025 di Moto3 in fase di svolgimento questo fine settimana presso il mitico circuito di Silverstone. Ottimo passo in avanti per lo spagnolo, il quale aveva centrato la settima casella nella prima sessione.

Nello specifico il centauro in forza alla Red Bull KTM Ajo ha fermato il cronometro a 2:09.104, precedendo di 0.240 David Almansa (Leopard Racing), al posto d’onore piazzandosi davanti la CIP Green Power di Scott Odgen, terzo a +0.401.

Il miglior italiano si è rivelato essere Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse), ottimo quinto con un gap di +0.531 alle spalle di Joel Kelso (LEVEL UP MTA), quarto a +0.526. Sesto invece il leader della classifica piloti Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), sesto a +0.664. Da segnalare inoltre anche l’undicesima piazza di Angel Piqueras (FRINSA MT Helmets—MSI) a +0.954.

In top 10 poi Nicola Carraro (Rivacold Snipers Team) a +0.878, mentre Guido Pini (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) si è attestato al dodicesimo posto con +1.031 e Dennis Foggia (CF MOTO Valresa Aspar Team) al tredicesimo a +1.181. Fuori dai primi quattordici infine Riccardo Rossi (Rivacold Snipers Team), diciannovesimo a +1.692, e Stefano Nepa (SIC58 Squadra Corse), ventiquattresimo a +2.552