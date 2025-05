Moto3: a Silverstone Rueda vuole allungare ancora. Guido Pini ci prova?

Un altro weekend da protagonista per attivare il killer istinct e volare ancora nella classifica piloti. José Antonio Rueda ha tutte le carte in regola per dominare anche il GP della Gran Bretagna, settimo appuntamento valido per il Motomondiale 2025 di Moto3 in scena sul mitico tracciato di Silverstone.

Il giovane iberico in forza alla Red Bull KTM Factory Racing è reduce dalla sensazionale vittoria di Le Mans, in cui ha allungato vistosamente il passo rispetto al diretto rivale, Angel Piqueras (FRINSA – MT Helmets- MSI), il quale proveiene da uno zero sul circuito francese e al momento secondo a quota 87, dieci punti in più rispetto a Joel Kelso (LEVEL_UP MTA), terzo a 77.

Sarà dunque un test importante per il talentoso centauro che, lo scorso anno, fu autore di una prova discreta, terminata al nono posto, mentre Piqueras dovette ritirarsi non arrivando dunque al traguardo. Inutile dire non saranno ammessi altri errori per lui che dovrà sperare non solo di fare bene, ma anche di godere di un eventuale passo falso da parte del rivale.

E gli italiani? Con Matteo Bertelle (LEVEL UP MTA) ancora in forse, la maggior parte delle attenzioni saranno rivolte sempre al rookie Guido Pini (Liqui Moly Husqvarna Intact GP), profilo che sta salendo vertiginosamente di colpi gara dopo gara. Sarà proprio la pista britannica quella della consacrazione? Non ci resta che aspettare, augurandoci anche di una buona risposta da parte di Riccardo Rossi (Rivacold Snipers Team), Nicola Carraro (Rivacold Snipers Team), Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse), Stefano Nepa (SIC58 Squadra Cose) e Dennis Foggia (CF MOTO Aspar Team).