Moto2: un super Gonzalez firma il record della pista nella FP a Silverstone. Indietro gli italiani

Uno straripante Manuel Gonzalez comincia con il piede giusto il lungo weekend che ci porterà al GP della Gran Bretagna, settimo appuntamento valido per il Motomondiale 2025 di Moto2 in scena questo fine settimana presso l’imprevedibile circuito di Silverstone. Prestazione maiuscola per il centauro spagnolo in occasione della prima sessione di prove libere, dove si è rivelato l’unico del lotto ad essere sceso ampiamente sotto la soglia dei due minuti e tre secondi, staccando nettamente la concorrenza.

Nello specifico l’attuale leader della classifica piloti in forza alla Liqui Moly Dynavolt Intact GP ha firmato il nuovo record della pista girando in 2:02:599 e rifilando la bellezza di 0.811 su Jake Dixon (ELF Marc VDS Racing Team), secondo davanti alla Fantic Racing LINO SONEGO di Aron Canet, terzo con un gap di +0.862.

Bene poi Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), quarto a +0.881 precedendo Filip Salac (ELF Marc VDS Racing Team), quinto con +0.941, oltre che George Navarro (KLINT Forward Factory Team), sesto a +0.982, e un buon David Alonso (CFMOTO Gaviota Aspar Team), settimo a 1.005.

Più indietro invece gli italiani. Celestino Vietti (Beta Tools SpeedRS Team) si è infatti dovuto accontentare solo della sedicesima piazza con uno scarto di 1.696, mentre Tony Arbolino (BLU CRU Parma Yamaha Moto2) ha terminato la sessione al ventesimo posto con +2.204.