Moto2, Öncü anticipa Gonzalez nelle FP2 di Silverstone, indietro gli italiani

Dopo la classe più leggera, è stata mandata in archivio anche la seconda sessione di prove libere della Moto2 valida per il Gran Premio di Gran Bretagna 2025. Sul circuito di Silverstone, nettamente più asciutto, la migliore prestazione è stata fatta segnare da Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo) con il crono di 2:05.220. Il turco ferma così momentaneamente il dominio nelle prove di Manuel Gonzalez.

È proprio il pilota del Team Liqui Moly Dynavolt Intact GP che firma la seconda posizione con un gap di o.41o dalla testa. Completa la top 3 il britannico Jake Dixon (ELF Marc VDS Racing Team) che accumula un ritardo di 1.003 dalla prestazione più veloce. Quarta piazza per Aron Canet (Fantic Race Lino Sonego, +1.010) alla ricerca di punti importanti per avvicinarsi alla prima posizione della classifica piloti.

Subito dietro il suo connazionale Ivan Ortola che, con la sua Boscoscuro del Team Frinsa-MSI, chiude ad 1.208 dalla prima casella. Completano la top 10 Izan Guevara (Yamaha Moto2, +1.215), Marcos Ramirez (OnlyFans Racing Team,+1.215), Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact GP,+1.243), David Alonso (CFMOTO Aspar Team,+1.315) e Alonso Lopez (SpeedRS Team,+1.337).

Continua il weekend difficile per entrambi gli italiani presenti in Moto2. Tony Arbolino (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2), al termine dei suoi otto giri cronometrati, firma il crono di 2:07.092 che gli assicura solo la quattordicesima posizione. Celestino Vietti (Beta Tools SpeedRS Team), conclude invece la sua prova in 22esima posizione con un distacco dalla testa di 4.229.