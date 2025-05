Moto2, Manuel Gonzalez conquista il successo a Le Mans. 8° Vietti e Arbolino caduto

La tendenza si conferma in Moto2. Nel sesto appuntamento del Mondiale 2025, a Le Mans (Francia), lo spagnolo Manuel Gonzalez ha dato seguito a quanto fatto vedere nei precedenti round, conquistato il terzo successo stagionale e il secondo consecutivo dopo l’affermazione a Jerez de La Frontera (Spagna).

Conquista ieri la pole-position, l’alfiere della LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP ha replicato la propria leadership nella gara domenicale, andandosi a prendere la vetta al quarto giro, messo alle spalle il brasiliano Diogo Moreira (Italtrans Racing Team), giunto poi quarto a 6.480.

Ci ha provato il belga Barry Baltus a contrastare l’incedere dell’iberico, inanellando dei giri particolarmente veloci, ma alla fine si è dovuto accontentare della piazza d’onore, distanziato di 1.811 dalla vetta. Sul terzo gradino del podio è salito lo spagnolo Aron Canet (Fantic Racing Lino Sonego), autore di una bella rimonta e staccato di 6.113. A completare la top-5, detto di Moreira, troviamo il britannico Jake Dixon (ELF Marc VDS Racing Team) a 6.775.

Una gara non entusiasmante per i piloti italiani. Tony Arbolino, dopo un buono scatto al via, ha sbagliato l’ingresso di curva-2, finendo nel gruppone. Poco dopo il suo GP è finito nella ghiaia per via di una caduta. A tenere alto il vessillo italico è stato, quindi, Celestino Vietti (Folladore SpeedRS Team), autore di una prestazione consistente e ottavo a 9.393.

Con questi risultati Gonzalez ha rafforzato il primato in graduatoria mondiale, portandosi a 111 punti, 16 in più di Canet e 34 in più di Dixon. Vietti è sesto con un distacco di 69 lunghezze.