Moto2: Gonzalez si prende anche le pre-qualifiche a Silverstone. Ancora distanti gli italiani

Non cambia la musica nella Moto2 in quel di Silverstone, circuito che sta ospitando questo weekend il GP della Gran Bretagna, settimo appuntamento del Motomondiale 2025 della classe mediana. Così come già accaduto nel primo turno di prove libere, Manuel Gonzalez si è imposto nettamente anche nelle pre-qualifiche, dimostrando di essere il pilota da battere in questo fine settimana.

Buono il ritmo dell’iberico della Liqui Moly Dynavolt Intact GP, il quale ha migliorato ulteriomente i tempi della sessione inaugurale, fermando il cronometro a 2:02.111 precedendo il compagno di scuderia Senna Agius, secondo con +0.429 piazzandosi davanti a Filip Salac (ELF Marc VDS Racing Team), terzo a +0.589.

Quarta posizione poi per la Italtrans Racing Team di Diogo Moreira il quale ha raccolto un gap di +0.630. Seguono quindi Berry Baltus (Fantic Racing LINO SONEGO), quinto a +0.802, e Daniel Holgado (CFMOTO Gaviota Aspar Team), sesto a +0.881.

Non migliora invece purtroppo la situazione dei due italiani, abbondantemente fuori dalla top 14. Tony Arbolino (BLU CRU Parma Yamaha Moto2) si è infatti dovuto accontentare della diciannovesima piazza con un ritardo di +1.561, mentre Celestino Vietti (Beta Tools SpeedRS Team) della ventesima con +1.588. Da segnalare inoltre la sedicesima piazza di uno dei big della stagione, Aron Canet (Fantic Racing LINO SONEGO) con +1.358.