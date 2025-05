Moto2, Deniz Öncü anticipa Gonzalez nelle FP2 a Le Mans, italiani in top 10

Si è da poco conclusa la seconda sessione di prove libere Moto2 del Gran Premio di Francia 2025, sesto appuntamento del Mondiale. Sul circuito di Le Mans Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo) ha concluso la sessione in testa, facendo segnare il crono di 1:34.693. Il turco conferma le sue ottime doti nei giri cronometrati e si riscatta dopo un venerdì opaco.

Subito dietro, con un ritardo di 0.079, Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), assoluto dominatore del weekend fino a questo momento. Lo spagnolo, leader del campionato, continua ad essere il favorito numero uno per la gara di domani. Terza casella per Filip Salac (ELF Marc VDS Racing Team) con un distacco di 0.264 dalla testa.

A soli 0.023 centesimi dal ceco troviamo lo spagnolo Albert Arenas (Italjet Gresini Moto2). Concludono la prova con lo stesso tempo, 1:35.063, il belga Barry Baltus (Fantic Racing Lino Sonego) e l’italiano Celestino Vietti (Folladore SpeedRS Racing Team), che ha anticipato il suo compagno di squadra Alonso Lopez (+0.405). Ottava posizione per Tony Arbolino (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) con soli 3 giri cronometrati disputati.

Concludono la top10 il britannico Jake Dixon (ELF Marc VDS Racing Team, +0.446) e lo spagnolo Aron Canet (Fantic Racing Lino Sonego, +0.539). La FP2, come abbiamo visto, si è conclusa con distacchi minimi tra i primi dieci piloti e la qualifica, in programma alle ore 13.45, potrebbe essere molto equilibrata. Il favorito resta Manuel Gonzalez che, su questa pista, sembra avere qualcosa in più degli altri.