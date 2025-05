Moto2: Aron Canet firma la pole a Silverstone, secondo Gonzalez. Lontanissimi gli italiani

Dalla Q1 alla pole position. Un grande sabato pomeriggio per Aron Canet, pilota che ha centrato la pole position in occasione delle qualifiche valide per il GP della Gran Bretagna, settimo atto del Motomondiale 2025 di Moto2, in scena questo fine settimana nell’iconico tracciato di Silverstone.

Prestazione maiuscola per il centauro in forza alla Fantic Racing LINO SONEGO che, dopo aver passato con facilità il taglio nel primo segmento, è salito in cattedra anche nella Q2, stampando il tempo di 2:02.482, crono che gli ha concesso di piazzarsi davanti al leader della classifica piloti Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), secondo a 0.148 precedendo Diogo Moreira (Italtrans Racing Team), terzo a 0.335.

Sale di livello poi David Alonso. Il rookie della CFMOTO Gaviota Aspar Team ha staccato il quarto posto con un ritardo di 0.510. Bene poi Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), quinto a 0.655. Chiude la seconda fila invece Marcos Ramirez (Fantic Racing LINO SONEGO), sesto a +0.750.

Prosegue invece il momento no degli italiani. Né Celestino Vietti (Beta Tools SpeedRS Team) né tanto meno Tony Arbolino (BLU CRU Parma Yamaha Moto2) sono riusciti infatti a sopravvivere alla Q1, per cui saranno costretti a partire dalle retrovie in occasione della gara.