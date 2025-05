Moto2, Agius vince la volata di gruppo a Silverstone. Beffati Alonso e Canet, out Gonzalez

Al termine di una delle gare più combattute e divertenti degli ultimi anni per la categoria, Senna Agius la spunta in volata a Silverstone e si aggiudica il Gran Premio di Gran Bretagna 2025, settimo capitolo stagionale del Motomondiale. Per il giovane talento australiano si tratta del primo successo in Moto2, dopo tre terzi posti collezionati tra la fine della scorsa e l’inizio di questa annata.

Il diciannovenne portacolori del team Intact GP, protagonista nel gruppo di testa per tutta la corsa, ha approfittato del durissimo (ma corretto) duello tra lo spagnolo Aron Canet ed il rookie colombiano David Alonso per infilare entrambi prima dell’ultima curva e centrare il bersaglio grosso. Podio completato in seconda posizione dal brasiliano Diogo Moreira ed in terza dal campione mondiale Moto3 uscente Alonso, che può consolarsi con la sua prima top3 in Moto2 avendo visto però sfumare proprio sul più bello il sogno della vittoria.

Quarta piazza agrodolce per Canet, che recupera 12 punti importanti in campionato sul rivale Manuel Gonzalez (oggi fuori dai giochi per una caduta mentre stava cercando di rimontare dopo una partenza da incubo) ma perde la possibilità di riprendersi la vetta della graduatoria nel Mondiale finendo addirittura fuori dal podio al termine di una gara che ha quasi sempre condotto da capofila.

Izan Guevera ha chiuso il gruppetto di testa in quinta piazza a meno di sette decimi dal vincitore, mentre Celestino Vietti è stato il migliore degli italiani al sesto posto con un buon recupero. Solo 14° Tony Arbolino. Nonostante lo zero odierno a Silverstone, Gonzalez resta leader della generale con un margine di 3 punti su Canet, 27 su Dixon, 38 su Baltus, 41 su Moreira, 47 su Agius, 59 su Vietti, 65 su Ramirez, 69 su Arenas e 70 su Lopez.

CLASSIFICA GP GRAN BRETAGNA 2025 MOTO2

1 25 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 35’26.390 169.8

2 20 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 35’26.824 169.7 0.434

3 16 80 David ALONSO COL CFMOTO Gaviota Aspar Team KALEX 35’26.888 169.7 0.498

4 13 44 Aron CANET SPA Fantic Racing Lino Sonego KALEX 35’26.908 169.7 0.518

5 11 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 35’27.063 169.7 0.673

6 10 13 Celestino VIETTI ITA Beta Tools SpeedRS Team 35’29.210 169.5 2.820

7 9 12 Filip SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team 35’29.827 169.5 3.437

8 8 16 Joe ROBERTS USA Onlyfans American Racing Team KALEX 35’30.838 169.4 4.448

9 7 96 Jake DIXON GBR ELF Marc VDS Racing Team 35’30.955 169.4 4.565

10 6 24 Marcos RAMIREZ SPA Onlyfans American Racing Team KALEX 35’31.073 169.4 4.683

11 5 21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools SpeedRS Team 35’31.460 169.4 5.070

12 4 75 Albert ARENAS SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 35’38.692 168.8 12.302

13 3 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 35’42.705 168.5 16.315

14 2 14 Tony ARBOLINO ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 35’44.632 168.3 18.242

15 1 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 35’44.749 168.3 18.359

16 3 Sergio GARCIA SPA QJMOTOR – FRINSA – MSI 35’45.658 168.2 19.268

17 71 Ayumu SASAKI JPN RW – Idrofoglia Racing GP KALEX 35’45.879 168.2 19.489

18 27 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team KALEX 35’45.942 168.4 19.552

19 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 35’46.483 168.2 20.093

20 92 Yuki KUNII JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 35’52.113 167.7 25.723

21 17 Daniel MUÑOZ SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 36’06.950 166.6 40.560

Non classificati

7 Barry BALTUS BEL Fantic Racing Lino Sonego KALEX 6’17.226 168.9 14 laps

18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 6’17.458 168.8 14 laps

4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR – FRINSA – MSI 6’19.122 168.0 14 laps