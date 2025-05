Moto2, a Silverstone riparte il duello Gonzalez-Canet con Dixon e Baltus in agguato

Dopo una settimana di pausa torna in scena il Mondiale di Moto2 2025. La classe mediana, dopo la tappa francese di Le Mans, si rimbocca le maniche per un altro appuntamento storico. Stiamo parlando, ovviamente, del Gran Premio di Gran Bretagna, settimo round di una stagione che sembra poter prendere una direzione ben chiara, anche se le incognite non mancano.

Come tradizione si gareggerà sullo splendido tracciato di Silverstone con i suoi tratti veloci e le sue curve mozzafiato. Chi la spunterà in uno dei templi della velocità? Lo scopriremo domenica alle ore 12.15 italiane (le ore 11.15 locali) quando si spegneranno i semafori della gara di Moto2. Per l’occasione la gara della classe mediana aprirà il programma della giornata, passando poi alla MotoGP alle ore 14.00, con la Moto3 che chiuderà la serie alle ore 15.30.

Come arriviamo all’appuntamento sulla pista del Norhamptonshire? Passando alla Moto2 al comando c’è un lanciatissimo Manuel Gonzalez con 111 punti contro i 95 di Aron Canet ed i 77 di Jake Dixon sempre più insidiato da Barry Baltus con 73. Una situazione che potrebbe svilupparsi in due maniera. Per il momento tutto sembra portare verso un derby spagnolo per il titolo ma, come detto, i due più immediati inseguitori non hanno la minima voglia di mollare la presa.

Passando ai colori italiani, il rischio di vivere una stagione da spettatori è elevato. I nostri due portacolori, Celestino Vietti e Tony Arbolino, hanno piazzato pochi guizzi fino a questo momento ma, quando lo hanno fatto, hanno fatto capire che il loro talento permetta di puntare in alto in ogni occasione. Le moto, invece, non sembrano proseguire di pari passo. Al momento il nativo di Ciriè veleggia in sesta posizione con 42 punti (un terzo posto a Termas de Rio Hondo come fiore all’occhiello), mentre Tony Arbolino è addirittura 13° con soli 29 punti nonostante il secondo posto di Austin. In poche parole, urge una scossa immediata.