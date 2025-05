Monaco scherza: “Sinner in versione Luigi di Mario Bros, ma fa sempre paura. Spero che Alcaraz…”

Le vittorie in tre set dei grandi favoriti Jannik Sinner e Carlos Alcaraz rispettivamente contro Arthur Rinderknech e Giulio Zeppieri al primo turno del Roland Garros 2025 hanno tenuto banco nel corso dell’ultimo appuntamento giornaliero di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi.

“Secondo me Zeppieri gioca due grandissimi set. Contro un Alcaraz quadrato perde 6-4 6-3, poi è vero che il break è arrivato presto e occasioni vere di vincere il set non ce ne sono state. Alcaraz doveva impegnarsi veramente, perché la palla arrivava pesante. Zeppieri ha una gran capacità di muovere la palla: col dritto mancino di porta fuori, ha il rovescio lungolinea. Per almeno due set ha giocato una partita veramente importante“, l’analisi di Monaco.

“Non voglio vedere un fuoriclasse come Alcaraz giocherellare durante le partite, mi dà molto fastidio. Spero quindi che questa sia la versione finale o comunque quella a cui lui ambisce. Lui può permettersi a volte anche di avere questi alti e bassi, però spero che ne abbia sempre meno perché sicuramente è troppo bella la rivalità tra lui e Sinner per poter essere sprecata dal suo atteggiamento che spesso non è in linea con quel livello lì“, afferma la voce tecnica di Eurosport.

Sulle differenze tra le due metà del tabellone: “La parte bassa del tabellone, quella di Musetti e Alcaraz, sembra effettivamente essere più abbordabile per numero di giocatori interessanti a maggior ragione dopo l’eliminazione di Fritz. Poi però vai a leggere e Alcaraz trova al secondo turno Maroszan, poi probabilmente Mpetshi Perricard e agli ottavi Shelton o Tsitsipas, mentre ai quarti ci sono Paul e Ruud. Bisogna sempre vedere come si sviluppano questi tabelloni, perché se fai il totale all’inizio la parte alta è chiaramente più competitiva, poi però dovendone incontrare uno per volta credo non ci sarà di nuovo tutta questa differenza“.

Sulla rimonta di Sinner da 0-4 a 7-5 nel terzo set contro Rinderknech: “Quando ha fatto il break sullo 0-4 ho pensato che non avrebbe perso neanche quel set. È incredibile a quei livelli vincere un set da 0-4 perché dici ‘adesso lo vinco’… Tra l’altro con uno che in quel momento stava tirando tutto e giocando quasi a occhi chiusi. È una prova di forza non da poco. Poi è vero che può aver sbagliato qualcosa, ma anche nella versione vestito da Luigi di Mario Bros fa abbastanza paura secondo me. Ok il tabellone, ma tanto sono sempre gli altri a doversi preoccupare“.

Sull’atteggiamento di Rinderknech in alcuni frangenti della partita: “Ha un po’ esagerato in certi momenti nel fare lo showman, ma si è voluto godere quel palcoscenico dopo essere stato sfortunato nel sorteggio. È un giocatore abbastanza esperto che ha un tennis molto elegante e brillante, ed ha voluto fare un po’ il protagonista, ma alcuni avversari non hanno ancora capito del tutto che a Sinner queste cose gli entrano da una parte e gli escono dall’altra. Se vogliono provare a destabilizzarlo in quel modo, mi sa che devono cambiare strategia. Probabilmente non ha mai pensato di vincere anche sopra 4-0 al terzo, ha fatto un po’ lo showman e se l’è goduta. Ci sta“.