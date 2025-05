Monaco: “Rune mi fa paura per Musetti, sarà un crocevia. Gigante col rovescio fa quello che vuole”

Alla seconda apparizione nel tabellone principale di uno Slam, Matteo Gigante ha compiuto una splendida impresa battendo in quattro set l’ex numero 3 al mondo Stefanos Tsitsipas e raggiungendo il terzo turno al Roland Garros 2025. Di questo e di molto altro si è parlato nell’ultimo appuntamento di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi.

“Tsitsipas ha giocato una partita piuttosto disastrosa. Per fortuna la lotta finale ha lasciato un’impressione ancora più bella di questa partita. Gigante è migliorato tantissimo col servizio, ha una buona seconda palla, di rovescio fa letteralmente quello che vuole sia in manovra sia in spinta. Il diritto è un colpo molto più leggero, che in qualche modo ha appesantito: rimane il dubbio di poterlo vedere con continuità a un certo livello. Ma è stata una bella storia di tennis, tipica degli Slam. Mi ha emozionato“, dichiara Monaco.

“Gigante mi ha riappacificato con il tennis: è un giocatore pensante, come piace a me. Da capire l’incastro con Shelton, sono tutti e due mancini. L’americano serve bene, ma poi non è che ti prende a pallato. Il fatto che sia mancino toglie un po’ a Gigante la possibilità di tamponare la sua leggerezza di palla con il diritto“, aggiunge il talent di Eurosport.

Sulle differenze tra il movimento italiano e quello spagnolo: “Italia e Spagna si assomigliano. Entrambe hanno il fuoriclasse. La Spagna ha avuto Nadal, ma anche un corollario di altri giocatori importanti. Quello era un dominio. L’Italia vive un momento magico, ma andiamoci piano. I giovani devono capire nei prossimi 2-3 anni che dimensione possono acquisire ai massimi livelli“.

Sui possibili ostacoli di Lorenzo Musetti nella strada verso la finale: “Musetti ha avuto un passaggio a vuoto nel terzo set, ma anche lì ha dimostrato di essere cambiato mentalmente. Mi fa arrabbiare del tabellone di Musetti che l’unico giocatore che ha chance di batterlo, tolto Alcaraz, è Rune: si affronteranno agli ottavi. Rune è in forma. Una partita tirata di Musetti con Navone gli potrebbe far bene in vista di Rune. Battere Musetti sulla terra è dura. Batterlo 3 su 5 vuol dire tirare fuori una prestazione davvero pesante. Per questo dico che solo Rune ci può provare, oltre ad Alcaraz. La partita contro Rune sarà un crocevia per Lorenzo. L’Alcaraz visto con Marozsan spaventa un po’. Quando è leggero e si diverte in campo, allora diventa difficile da fermare. Per gli altri è un problema“.