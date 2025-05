Monaco prudente: “Sinner dovrà alzare il livello con Cerundolo. Col miglior Ruud può anche perdere”

Guido Monaco ha analizzato i temi caldi degli Internazionali d’Italia durante l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Passaro se la gioca oggi, ha un livello veramente interessante: se non ci fosse in mezzo Alcaraz potrebbe essere un outsider. Cerundolo e Paul non sono outsider, sono dei giocatori non di prima fascia. Draper-Alcaraz sarebbe una buona notizia per Musetti, dovrebbe batterne soltanto uno di quelli. Marozsan, che gioca una delle migliori smorzate del circuito, potrebbe esser un outsider: non ha ancora vinto un torneo ATP perché la mezza giornata storta la trova, gioca un tennis di grande sensibilità. Shelton che prende quei parziali con il suo servizio mi fa pensare che o non sappia usare il servizio oppure che non è così devastante come pensavo, ieri ha preso 6-1, 6-2 e non è facile, devi impegnarti con un servizio così“.

Un’analisi rapida anche sui campi: “Campi lenti? Io mi sono fatto l’idea che tutti spaccano la palla in quattro, di terra ce n’è, il fondo è umido e di sera tende a rallentarsi, ma di giorno non lo definirei lento“.

Un passaggio sui tabelloni di Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini: “Tra Paolini, Ostapenko, Shnaider e Mertens una va in semifinale: è una bella occasione. Poi è uscita Swiatek. Paolini può perdere da tutte come succede spesso nel femminile, ma è l’occasione della vita per arrivare in fondo a Roma. Hanno più paura le altre di lei che lei delle altre. La situazione di Musetti e Paolini mi sembra simile: se Musetti oggi si toglie altra pressione allora può fare strada, c’è da essere ottimisti“.

Un approfondimento sull’esordio di Jannik Sinner e i prossimi incontri: “Quando trovi Navone al primo turno e de Jong al secondo, poi affronti Cerundolo che ti ha già battuto qui… Nei primi due turni può permettersi di fare qualche basso, di fronte a Cerundolo sa che deve alzare il livello ed è in grado di farlo. Può perdere dal miglior Ruud, sogno di vedere Berrettini avanti ma è complicato. Avere battuto un buon giocatore come Navone dopo tre mesi e mezzo è buon segnale per Sinner. De Jong ha un tennis più aggressivo e proiettato in avanti che magari può mettere in difficoltà un giocatore un po’ arrugginito, mentre Navone è più standard ed è stato un esordio perfetto. De Jong ha battuto Fonseca e Davidovich Fokina, magari è in un momento di grazia. Ofner se in forma potrebbe essere fastidioso per Cerundolo“.