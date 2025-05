Monaco prudente: “Musetti-Medvedev sarà una partita a scacchi. Alcaraz vincerà nonostante gli alti e bassi”

Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport, ha potuto “gustarsi” alcuni giorni al Foro Italico, la casa degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis. Sui campi in terra rossa della Città Eterna, tanti match si sono tenuti e altrettanti sono in programma. Facendo il punto della situazione, nell’ultima puntata di TennisMania in onda sul canale Youtube di OA Sport, si è partiti da Lorenzo Musetti.

Il toscano ha avuto accesso agli ottavi di finale dell’evento romano e ha colpito l’attenzione di Monaco: “Mi ha fatto un’ottima impressione. Del resto, finchè gli avversari vogliono giocare a dialogare con lui da fondo, auguri…Nagashima tatticamente ha scelto la via peggiore per cercare di battere Lorenzo. Inoltre, come ammesso in conferenza stampa, il toscano ha sciorinato una delle migliori prestazioni della carriera al servizio, quindi poco altro da aggiungere. Io sono dell’idea, però, che dovrebbe e potrebbe scendere un po’ di più a rete, mentre lui propone maggiormente come variazioni le palle corte“.

E negli ottavi ci sarà Daniil Medvedev: “Sinceramente io ho sbagliato completamente il pronostico sul terzo turno tra il russo e Alexei Popyrin, perché pensavo che l’aggressività dell’australiano avrebbe prevalso. Evidentemente, un po’ di fiducia la sta ritrovando Medvedev. Contro Musetti si prospetta una bella partita a scacchi“, ha dichiarato il commentatore tecnico di Eurosport.

Entrando nello specifico dell’incrocio tra l’azzurro e il russo, ha aggiunto: “Uno gioca dai teloni e l’altro sta in prima fila, quindi è molto complicato immaginarsi la situazione. Credo che Lorenzo debba prendere l’iniziativa e applicare le sue variazioni di ritmo, costringendo Medvedev a giocare in zone di campo dove è meno comodo. Il favore del pronostico ce l’ha Musetti, però attenzione anche al fatto che lui comunque non l’ho mai battuto. Ha sì perso due partite due anni fa sul cemento, però il pensiero di giocare contro chi ti ha sempre sconfitto non è semplice e così banale“.

Tuttavia, Monaco ha voluto sottolineare i grandi miglioramenti del classe 2002 del Bel Paese: “Sono ammirato dal lavoro di Simone Tartarini (coach di Musett, ndr). La base era quella di un giocatore che rimaneva molto dietro e con una dinamica col dritto molto macchinosa. Pur non stravolgendo più di tanto quest’impostazione, sta raccogliendo dei risultati e questo gli va riconosciuto“.

Ha tenuto banco anche la prestazione di Carlos Alcaraz, vittorioso ieri contro il serbo Laslo Djere: “Si è sempre detto che le punte di Carlitos siano eccezionali, però questo continuo accendersi e spegnersi rischia davvero di essere una sua caratteristica peculiare, che a volte gli costa sconfitte anche contro avversari meno quotati. Ieri si è confermato questo andamento. Non penso che questo suo modo di stare in campo gli impedirà di vincere altri grandi tornei, perché ha qualità eccezionali, ma la questione è appunto legata a questi up&down ed è un tema che abbiamo già affrontato in passato“.

Parlando dei match odierni, Monaco ha sottolineato: “Credo che la partita di Berrettini sia più complicata di quella di Paolini. E’ vero che Ostapenko ha vinto piuttosto nettamente gli ultimi incroci, ma è una giocatrice molto instabile tennisticamente e probabilmente Jasmine può avere sulla terra di Roma le armi per creare dei problemi. Contro il Ruud attuale, vincitore del Masters1000 di Madrid, serve un grande Matteo e lui stesso ha ammesso di non essersi potuto allenare molto per via del problema agli addominali. Poi, chiaramente, le partite vanno sempre giocate e non si sa mai. Su Sinner, credo che de Jong sia in forma e possa avere la possibilità di rompere il ritmo maggiormente di quanto ha fatto Navone. Comunque, tutto dipende dal livello che esprimerà Jannik“.