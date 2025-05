Monaco: “Musetti tatticamente geniale, mi impressiona un colpo. Nessuno sa dove possa arrivare…”

La vittoria in due set su Alexander Zverev ed il passaggio in semifinale (dove se la vedrà con Carlos Alcaraz) di Lorenzo Musetti agli Internazionali d’Italia 2025 ha rappresentato il tema principale della puntata odierna di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi.

“L’approccio alla partita di Zverev è stato molto aggressivo e corretto. Ieri mi immaginavo che le condizioni potessero favorire Musetti ed è stato così. Forse proprio la pesantezza del campo, le caratteristiche difensive dell’avversario e queste palle che lui reputa sgonfie, gli hanno fatto impostare il match così ed in effetti nei primi game era sopra non solo nel punteggio ma in generale“, dice Monaco.

Sui grandi meriti del toscano: “Questo è un passaggio dell’incontro in cui si vede il cambiamento di Musetti, perché con una partenza del genere prima lo avrebbe perso questo set ed invece lui sta agganciato perché sa che poi se riesce ad avere l’occasione tendenzialmente la sfrutta e lì si entra nella famosa zona Musetti, la ragnatela. Sul 6-5 0-40 sono tutti punti che si va a prendere l’azzurro dandogli una lezione di tennis e di tattica, chiamandolo avanti e passando, cosa che è successa più di dieci volte nell’arco della partita. Poi nel tie-break lo manda totalmente fuori ritmo“.

“Partita preparata bene da Zverev che poi ha perso pian piano quella spinta, forse anche per la sensazione di non fare così tanto male. Doveva fare il punto tre o quattro volte e ha iniziato ad essere frustrato, poi Musetti non gli faceva mai trovare una palla uguale. Tatticamente Musetti, insieme a Tartarini e Barazzutti, dimostrano di essere piuttosto geniali. Poi lui lo ha fatto in una maniera incredibile“, prosegue la voce tecnica di Eurosport.

Sui vari punti di forza dell’azzurro: “Al di là dei ricami, delle smorzate, delle variazioni, della difesa, del fisico e del servizio, la pesantezza del dritto di Musetti. Quando si gira a sinistra per giocare inside-out, tira a 200 all’ora, ti apre l’angolo o lo gioca pure stretto facendoti uscire dal corridoio. Le condizioni di sera hanno comunque un po’ aiutato questa ennesima grandissima prestazione dell’azzurro. Nella partita di ieri ha avuto un vantaggio, ma questo mese ha vinto partite di giorno, a metà pomeriggio, di sera. La sua palla salta tanto, quindi quando gioca di giorno non è certamente sfavorito“.

Sulle prospettive ed i margini di miglioramento di Musetti: “Non capisco come, un giocatore così bravo a rete e con il dritto che ha adesso, non venga a fare le solite 5-10 volée in più. A rete gioca davvero in maniera splendida, ha una potenza pazzesca, ma a volte quando arriva a metà campo torna indietro o fa la smorzata. Questo in certe partite potrebbe essere un piccolo limite, ma se aggiunge quella cosina lì diventa veramente un qualcosa ancor più complesso da affrontare. Comunque stiamo parlando di un giocatore che si sta esprimendo al livello dei primi 4 al mondo, quindi non vedo otto giocatori che possano superarlo in ottica Finals. È sempre stato magico e ora sta trovando la quadratura del cerchio, ma è ancora tutto da scoprire dove potrà arrivare“.