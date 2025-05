Monaco esalta gli italiani: “Musetti mi emoziona. Sinner è Sinner. E abbiamo avuto la riprova che…”

Il martedì del Foro Italico si è rivelato trionfale per i colori azzurri grazie alle vittorie di Jasmine Paolini, Lorenzo Musetti e Jannik Sinner, con la prima che ha raggiunto le semifinali mentre gli altri due hanno ottenuto il pass per i quarti agli Internazionali d’Italia 2025. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi.

“La pioggia effettivamente ieri ha condizionato tutti e tre i match degli italiani, in alcuni casi in negativo e in altri in positivo. Alla fine però ne siamo venuti fuori. Venivamo da un momento abbastanza stabile e di buon livello, ma la terra ha scoperchiato un po’ alcuni limiti del tennis attuale femminile. Abbiamo criticato Ostapenko, ma Shnaider praticamente giocava allo stesso modo solo che magari era mancina sbagliava leggermente meno, però l’andamento del match è stato assurdo. 4-0 Paolini, poi rimonta e vince il tie-break la Shnaider, che va 4-0 nel secondo set. Poi quella pioggia, anche se la sospensione è stata breve, ha aiutato Jasmine a schiarirsi le idee mentre l’altra ha perso il ritmo e sei game di fila. Sei game di seguito che ha perso anche nel terzo set dopo essere stata avanti 2-0…“, dichiara Monaco.

“Paolini, che non è al massimo ma è comunque in una buona versione, è stata brava ad approfittarne e a tenere a livello nervoso, non mollando. Al terzo turno dicevo occasione della vita per andare in finale, adesso siamo in semifinale con la Stearns che ha vinto tre maratone facendoci secondo me un favore a toglierci di mezzo Svitolina, quindi a questo punto bisogna andare dritti in finale, anche se l’americana è in crescita, tira forte e si prende dei bei rischi. Il contesto comunque è molto favorevole per arrivare in finale“, prosegue la voce tecnica di Eurosport.

Sulla vittoria di Musetti con Medvedev: “Mi emoziona il modo in cui sta in campo Musetti, il modo in cui gestisce il punto mettendo a nudo le debolezze di un avversario che comunque è in ripresa, anche se chiaramente non è al suo meglio. Sospendere la partita sul match point ti mangia i nervi nell’attesa, e vale ovviamente per chi sta per chiudere, ma Musetti ha giocato un punto da fuoriclasse assoluto proprio come sul 30-30 quando scoppia l’acquazzone facendo quella smorzata che muore nel fango. Io lì ho veramente goduto a dei livelli che non so neanche spiegare. Il problema è che Zverev sembra tornato quel giocatore molto continuo e affidabile che è quasi sempre stato nella sua carriera, quindi oggi sarà dura. Stasera il campo eventualmente pesante non credo sia un limite“.

Sul successo in due set di Sinner su Cerundolo: “Sinner è Sinner e Cerundolo è Cerundolo, e si è visto. A livello nervoso c’è un abisso, a livello di gestione dei momenti importanti c’è un abisso che invece non c’è a livello tennistico. Uno è un fuoriclasse, l’altro è un campione a cui manca qualcosa. Ha giocato una partita dura ma non durissima, con scambi lunghi che gli hanno permesso di testarsi da quel punto di vista e ne è venuto fuori rintuzzando anche la reazione finale dell’argentino. Penso che il match di ieri sia il primo vero test molto importante in avvicinamento a Parigi“.

Sulle vesciche ai piedi di Sinner, che ha chiamato un Medical Timeout durante il secondo set: “Questa è la riprova di quanto lui effettivamente sia stato un mese senza toccare la racchetta, perché comunque è difficile che dopo due match sulla terra ti vengano le vesciche sotto i piedi. Evidentemente l’inattività ha fatto sì che il callo vada leggermente via e quindi quando riprendi la racchetta in mano può succedere, o in questo caso con i piedi“.