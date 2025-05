Monaco calma le acque: “Allarmismi eccessivi su Sinner. Berrettini ha sbagliato con il doppio, andava consigliato dallo staff”

Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport, si è espresso sui temi d’attualità dello sport con racchetta e pallina. Gli Internazionali d’Italia stanno entrando sempre più nel vivo e in casa Italia sono tre i rappresentanti del Bel Paese protagonisti, ovvero Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini. Di questo e di altro si è parlato nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport.

Partendo da Sinner, Monaco è molto chiaro: “Lui è dove pensavamo che fosse. Due partite vinte senza concedere set, con qualche passaggio a vuoto super fisiologico. Cerundolo è un giocatore temibile, però voglio anche ricordare che ha sì vinto 26 partite, ma ne ha perse 10 e non ha conquistato alcun titolo. Giusto avere rispetto dell’avversario, ma anche non esagerare con l’allarmismo. Se dovesse perdere, ci può stare, ma ricordiamo che il suo obiettivo principale è il Roland Garros“.

Un Sinner che ieri non era così soddisfatto della sua prestazione contro Jesper de Jong, decidendo di allenarsi poco dopo sul Centrale: “Sono cose che si fanno quando la partita non è stata così stressante fisicamente, dove non si è scambiato molto. Aveva bisogno di “ripulire” il gesto. Cerundolo ha un’impostazione più simile a Navone, anche se chiaramente tira più forte, mentre de Jong è un tennista più vario, che sa fare più cose. Oggi penso che l’adrenalina sarà diversa“.

A proposito del calo che c’è stato nel primo parziale, Monaco ha dichiarato: “Io penso che sia rimasto quasi sorpreso di trovarsi due break avanti e da lì si è un po’ rilassato. Tanti stanno notando il doppio break subìto, ma pochi il fatto che poi sul 4-4 non si è fatto prendere e ha chiuso 6-4. Questi sono segnali che Sinner sia diverso dagli altri. Non andiamo alla morbosità. Abbiamo un atleta straordinario, ma non può vincere sempre 6-2 6-2 in scioltezza. Forse, la cosa anormale è il fatto che, dopo uno stop di tre mesi, in un modo o nell’altro abbia vinto due partite senza smarrire parziali e avendo quasi sempre il controllo della situazione. Non condivido questo approccio così preoccupato“.

Altro tema è stato il ritiro di Matteo Berrettini, costretto ad arrendersi nella partita contro Casper Ruud per un nuovo problema agli addominali: “Ha avuto un avvicinamento a Roma molto complicato. Voleva essere nella sua città dopo 4 anni, lo posso capire. Razionalmente, per il doppio ha fatto una ‘ca…a’ e magari qualcuno del suo staff avrebbe dovuto consigliarlo. Inoltre io penso ormai che il problema agli addominali sia così ricorrente che lui, non appena sente una fitta, si ferma. Fino al 5-5 del primo set contro Ruud aveva offerto una prestazione clamorosa. Lui resta un tennista potenzialmente di altissimo livello, ma sulla terra probabilmente dovrà sempre fare dei ragionamenti per avere chance a Wimbledon. Matteo ha una fisicità particolare, con la parte superiore del corpo ingombrante e gambe non così strutturate. Col servizio e il dritto dà sollecitazioni paurose che poi causano i problemi che sappiamo. Non c’è una casistica di quell’infortunio e per questo è molto rognoso“.

Venendo poi al match di Lorenzo Musetti contro Daniil Medvedev: “Un po’ di preoccupazione c’è, ma non per questioni tennistiche quanto per il fatto che Lorenzo non abbia mai battuto il russo ed è una cosa che in un match incide mentalmente. Certo, siamo sulla sua superficie preferita e quindi io credo abbia possibilità per vincere. Qualora ci riuscisse, credo possa arrivare in fondo al torneo“.