Monaco avvisa Sinner: “Da adesso in poi solo avversari duri. Forse sta soffrendo di allergia”

Jannik Sinner e Flavio Cobolli si sono aggiunti alla lista degli italiani qualificati per i sedicesimi di finale del Roland Garros 2025. In precedenza avevano già raggiunto l’obiettivo Jasmine Paolini nel tabellone femminile, Lorenzo Musetti e Matteo Gigante al maschile. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultimo appuntamento di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi.

“Per Musetti è importante che questo terzo turno sia impegnativo perché poi, se dovesse vincere, domenica si gioca tanto contro probabilmente Rune. Anche per Sinner da un certo punto di vista è meglio che arrivino le partite dure, ma il problema è che saranno tutte dure da adesso in poi se guardiamo il nome dei possibili avversari. Ha il raffreddore da un paio di giorni, anche ieri si soffiava tanto il naso. Poi lui soffre di allergia, quindi magari era legato anche a quello“, il commento di Monaco.

Sulla netta vittoria di Cobolli su Arnaldi al secondo turno: “Cobolli mi ha impressionato, ha dominato la partita. Arnaldi è già il terzo derby in cui lo vedo un po’ più nervoso dell’avversario. In Australia con Musetti erano stati entrambi molto nervosi sbagliando tantissimo e vinse comunque il toscano, poi alle Next Gen di Milano con un Passaro bloccato dai crampi Arnaldi non era riuscito a chiudere la partita perdendo. Al di là dei livelli e della forma, l’impressione è che Arnaldi patisca un po’ più di altri giocatori italiani questi scontri diretti”.

“Cobolli comunque è ben voluto da tutti, è amico fraterno di Gigante e molto amico di Musetti, poi ovviamente magari ci saranno delle simpatie o delle antipatie/rivalità. Tutto normale nello sport. Cobolli è in forma e ha una bella testa da vincente, quindi scenderà in campo contro Zverev senza complessi di inferiorità. Certo che vincere 3 set sulla terra a Zverev è un’impresa”, dichiara la voce tecnica di Eurosport.

Sulla presentazione del match odierno tra Gigante e Shelton: “Gigante è la prima volta che arriva a questo punto del torneo, quindi grande fiducia ma magari anche il rischio di essere un po’ appagato. Poco o nulla da perdere, però una bella occasione anche per Shelton di fare ottavi su una superficie che ancora non è sua. Sono abbastanza sicuro che non sia un match ingiocabile. Non dovrebbe esserci il rischio che Shelton ti travolga, perché lui non gioca così alla fine nonostante la grande potenza. Ha più pazienza, e questo ti permette in qualche modo di fare partita, però è molto maturato nella gestione del match. Io comunque un 20% a Gigante lo voglio dare“.