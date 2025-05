Su che canale Milan-Bologna oggi, Finale Coppa Italia calcio 2025: orario, tv, programma, streaming

Il giorno della finale della Coppa Italia è finalmente arrivato. Questa sera, nella classica cornice dello stadio Olimpico di Roma, Milan e Bologna si sfideranno per il trofeo.

LA DIRETTA LIVE DI MILAN-BOLOGNA DI COPPA ITALIA DALLE 21.00

I rossoneri arrivano all’atto conclusivo dopo aver superato l’Inter nella Stracittadina spalmata in 180 minuti, con un netto 3-0 nella gara di ritorno, mentre il Bologna si è sbarazzato dell’Empoli senza grossi problemi, a proposito di 3-0 rifilandone uno ai toscani a domicilio.

Il “Diavolo” allenato da Sergio Conceicao (che quest’anno si è già portato a casa la Supercoppa Italiana, a gennaio, ndr) proverà a riportare il trofeo a in bacheca a distanza di 22 anni dall’ultima volta (nel 2002-2003), e sarebbe il sesto, mentre per i rossoblu di Vincenzo Italiano l’attesa è ancor più lunga: ultima affermazione nel 1973-1974; in caso di vittoria sarebbe la terza Coppa Italia della storia dei felsinei.

Come seguire il match in tv? La Finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna si potrà vedere in diretta esclusiva su Canale 5. In streaming sarà visibile su Mediaset Infinity. OA Sport vi fornirà la Diretta Live del match per non perdervi neanche un momento della finalissima.

PROGRAMMA FINALE COPPA ITALIA 2025

Mercoledì 14 maggio

Ore 21.00 Milan-Bologna – Diretta tv su Canale5

PROGRAMMA MILAN-BOLOGNA: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: Canale 5

Diretta streaming: Mediaset Infinity

Diretta testuale: OA Sport