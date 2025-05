Meeting Savona atletica 2025: orari, programma, tv, streaming, chi parteciperà

La stagione internazionale all’aperto di atletica sta entrando progressivamente nel vivo e si appresta a vivere nel pomeriggio di mercoledì 21 maggio il Meeting di Savona 2025 al centro polisportivo “Giulio Ottolia”. Domani sulla pista ligure vedremo in azione qualche campione e alcuni big del movimento italiano che hanno le carte in regola per tenere alta l’asticella nelle rispettive specialità.

In chiave azzurra c’è grande attesa per la partecipazione dei campioni d’Europa in carica Lorenzo Simonelli (110 ostacoli) e Leonardo Fabbri (peso), oltre ai primatisti nazionali dei 400 metri con barriere Alessandro Sibilio e Ayomide Folorunso. Iscritti sempre in casa Italia anche i vari Zane Weir e Nick Ponzio nel peso, Emmanuel Ihemeje nel triplo e gli sprinter (reduci dalle World Relays in Cina) Matteo Melluzzo, Lorenzo Patta, Roberto Rigali e Samuele Ceccarelli

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del Meeting di Savona 2025. La prestigiosa kermesse ligure verrà trasmessa dalle ore 15.45 alle 18.25 in diretta tv su Rai Sport ed in diretta streaming su Rai Play, mentre OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale integrale con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO MEETING SAVONA 2025

Mercoledì 21 maggio

15.50 Salto triplo (femminile)

16.00 Getto del peso (maschile)

16.05 100 metri, batterie (femminile)

16.20 100 metri, batterie (maschile)

16.45 200 metri (femminile)

16.52 200 metri (maschile)

17.10 110 ostacoli (maschile)

17.20 Salto triplo (maschile)

17.25 100 ostacoli (femminile)

17.35 100 metri, finale (femminile)

17.42 100 metri, finale (maschile)

17.55 400 metri (maschile)

18.02 400 metri (femminile)

18.15 400 ostacoli (maschile)

18.30 400 ostacoli (femminile)

18.45 1500 metri (maschile)

PROGRAMMA MEETING SAVONA 2025: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport, dalle 15.45 alle 18.25.

Diretta streaming: Rai Play, dalle 15.45 alle 18.25.

Diretta Live testuale: OA Sport.