Medagliere Milano Cortina 2026: la classifica in base ai Mondiali 2025. Italia in top10 con 8 ori!

L’Italia è ottava nel medagliere delle specialità olimpiche di Milano Cortina 2026 per quel che concerne l’ambito iridato degli sport invernali nel 2025: i Mondiali nell’anno solare in corso hanno portato una pioggia di medaglie e di podi per gli azzurri, che si sono rivelati il team da battere in numerosi sport, conquistando 8 ori, 5 argenti e 4 bronzi per complessive 17 medaglie.

ORI (8)

Federica Brignone – Gigante femminile sci alpino

Francesca Lollobrigida – 5000 metri femminili speed skating

Andrea Giovannini – Mass start maschile speed skating

Davide Ghiotto – 10000 metri maschili speed skating

Flora Tabanelli – Big air femminile sci freestyle

Roland Fischnaller – Gigante parallelo maschile snowboard

Michela Moioli – Cross femminile snowboard

Stefania Constantini/Amos Mosaner – Doppio misto curling

ARGENTI (5)

Federica Brignone – SuperG femminile sci alpino

Tommaso Giacomel – 20 km individuale maschile biathlon

Federico Pellegrino – Sprint maschile sci di fondo

Italia – Team pursuit maschile speed skating

Italia – Staffetta mista short track

BRONZI (4)

Francesca Lollobrigida – Mass start femminile speed skating

Pietro Sighel – 1000 metri maschili short track

Sara Conti/Niccolò Macii – Coppie pattinaggio artistico

Italia – Team event pattinaggio artistico

MEDAGLIERE SPECIALITÀ OLIMPICHE MONDIALI 2025