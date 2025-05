Medagliere Europei tuffi 2025: Italia terza con 2 ori ed 8 podi complessivi

Si sono conclusi gli Europei senior 2025 di tuffi, andati in scena ad Antalya, in Turchia, e l’Italia ha completato la manifestazione al terzo posto del medagliere generale, terminando però seconda per numero di podi conquistati. L’Italia, infatti, ha salutato la manifestazione anatolica con 8 medaglie, suddivise in 2 ori, 4 argenti e 2 bronzi.

MEDAGLIERE EUROPEI TUFFI 2025