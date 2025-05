Max Verstappen verso la Aston Martin? Adrian Newey: “Sappiamo cosa vuole”

Max Verstappen ha vinto gli ultimi quattro Mondiali di F1 al volante della Red Bull: nel 2021 ha battuto Lewis Hamilton negli ultimi giri del Gran Premio conclusivo, nel 2022 nel 2023 ha dominato in lungo e in largo infilando filotti di successi, nel 2024 ha dovuto rintuzzare il tentativo di rimonta delle McLaren nella seconda parte di stagione. La scuderia austriaca non è più la prima forza del massimo campionato automobilistico, ma il fuoriclasse olandese si sta inventando delle autentiche magie anche nel corso di questa stagione.

Il 27enne ha infatti vinto il GP del Giappone e il GP di Emilia Romagna, salendo inoltre sul secondo gradino del podio in Australia e in Arabia Saudita. Il nativo di Hasselt occupa il terzo posto in classifica generale con un distacco di 22 punti da Oscar Piastri e di 9 lunghezze da Lando Norris: attualmente è l’unico contendente credibile delle McLaren, vendendo cara la pelle nonostante una vettura che tecnicamente è inferiore rispetto ai bolidi colorati di arancione e che potenzialmente potrebbe avere anche meno caratura rispetto a Mercedes e Ferrari.

Non è da escludere che in un immediato futuro Max Verstappen lasci la Red Bull (il contratto scadrà nel 2028) e dunque il mercato si è infiammato in concomitanza del weekend riservato al GP di Monaco, anche perché Adrian Newey ha rilasciato delle dichiarazioni particolarmente interessanti all’agenzia francese Afp.

Il geniale progettista inglese, che è passato in Aston Martin dopo diciassette anni in Red Bull, è stato molto chiaro: “La Aston Martin dovrà concepire una macchina veloce per sperare di attirare Max. Verstappen è un talento incredibile e ha una fame di vittorie fuori dall’ordinario. L’equazione per lui è semplice: sceglie il team che, secondo lui, gli può dare la macchina più rapida. Quindi se un giorno volessimo attirarlo, la prima cosa da fare è concepire una macchina veloce“.

Adrian Newey ha però manifestato un certo pessimismo: “Inutile farsi illusione per il breve periodo“. Il magnate Stroll avrebbe fatto a Verstappen una proposta superiore a 100 milioni di dollari all’anno per quattro stagioni e il feeling tra l’ingegnere e il pilota è sempre stato notevole, ma l’operazione non è comunque semplice e la stagione in corso non sta esaltando la Aston Martin. Se son rose…