Matxin spegne le polemiche in UAE: “Ayuso e Del Toro non sono rivali. Conta la maglia rosa a Roma”

Isaac Del Toro o Juan Ayuso? L’importante è tornare da Roma con la maglia rosa. Il resto non conta. Joxean Matxin Fernández getta acqua sul fuoco e spegne qualsiasi focolaio di polemica in casa UAE Team Emirates – XRG. Lo Sport Manager della squadra emiratina è intervenuto questa mattina in quel di Treviso ai microfoni di Tina Ruggeri di Inbici per raffreddare i rumors gravitanti intorno al suo team, considerati i due corridori al momento primo e secondo nella classifica generale dopo tredici tappe della Corsa Rosa

Siamo in una buona situazione. Ovviamente manca tutta una settimana, e mancano ancora due giorni di questa – ha detto Matxin – Dobbiamo andare passo passo. Siamo tranquilli, con i piedi per terra. Mancano ancora tante salite e le tappe più importanti. Sono tutti miei i corridori. Bisogna tenere fermi i rivali”.

Lo spagnolo ha così continuato: “Tra Ayuso e Del Toro non c’è rivalità, sono compagni di squadra. Del Toro è un corridore completo, sa fare bene le crono, è uno scalatore ed è veloce. Loro dominanti? Per adesso domina Pedersen, che di tappe ne ha vinte quattro“.

In ultimo Matxin ha aggiunto: “La classifica? Vediamo come finisce perché, alla fine, la maglia rosa va bene tenerla per il morale, ma nel palmarès vince chi la indossa l’ultimo giorno“.