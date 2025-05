Mattia Furlani vola lontano ad Atlanta, ma McLeod trova la zampata: secondo al debutto stagionale

Mattia Furlani ha aperto la propria stagione all’aperto, tornando in pedana un paio di mesi dopo aver trionfato ai Mondiali Indoor in quel di Nanchino. Il fuoriclasse laziale, medaglia di bronzo nel salto in lungo alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha deciso di partecipare agli Atlanta City Games, tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza). Nella metropoli statunitense l’azzurro ha inscenato uno splendido duello con il giamaicano Carey McLeod e ha concluso in seconda posizione alle spalle del caraibico, quarto ai Mondiali di Budapest nel 2023.

Il nostro portacolori ha aperto la propria prova con un eccellente balzo da 8.28 metri, rivelatosi il suo miglior salto di giornata al termine della serata: un paio di centimetri sotto al volo che lo scorso 23 marzo gli valse la medaglia d’oro ai Mondiali in sala, suo quarto riscontro personale di sempre all’aria aperta (il primato è di 8.38, in occasione del secondo posto agli Europei di Roma della scorsa estate). Il 20enne ha poi proseguito con 7.96 e 8.03, rimanendo comunque saldamente in testa alla gara prima che McLeod si inventasse un 8.33 al quarto affondo.

Mattia Furlani ha cercato di spingere, sono arrivati un paio di nulli e poi ha chiuso con un 8.17, accontentandosi così della piazza d’onore dopo che lo scorso anno era riuscito a vincere questo appuntamento. Conservata comunque la miglior prestazione mondiale stagionale con gli 8.37 metri toccati a fine febbraio in quel di Torun. Alle sue spalle si sono piazzati gli altri giamaicani Emanuel Archibald (8.22) e Nikaoli Williams (8.13), ora Mattia Furlani tornerà in Italia dopo essersi allenato per un paio di settimane negli USA e il prossimo 6 giugno sarà una delle grandi stelle al Golden Gala di Roma.