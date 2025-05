Mattia Furlani vola lontano a Rieti! Supera ancora gli 8,30 in vista del Golden Gala

Mattia Furlani si è reso protagonista di un balzo superbo a Rieti, in occasione di una gara extra inserita nel Campionato di Società Allievi del Lazio. Il Campione del Mondo Indoor di salto in lungo è volato a 8.31 metri (0,3 m/s di vento a favore) e ha ritoccato di tre centimetri la prestazione offerta un paio di settimane fa ad Atlanta, dove concluse al secondo posto una tappa del World Continental Tour. Sostenuto dal proprio pubblico allo Stadio Guidobaldi, il laziale si è fermato a sei centimetri dalla sua miglior prestazione mondiale stagionale siglata lo scorso 16 febbraio a Torun (in sala).

Si tratta della sesta miglior misura della carriera in condizioni regolari per il 20enne, il quale è andato un centimetro oltre alla prestazione che un paio di mesi fa gli permise di conquistare l’oro iridato indoor e si è fermato a sette centimetri dal suo primato personale (8.38 lo scorso anno, quando conquistò la medaglia d’argento agli Europei di Roma). Il bronzo olimpico di Parigi 2024 ha brillantemente superato il test a cui si era voluto sottoporre e si lancia così con grande ottimismo verso il Golden Gala, tappa della Diamond League che andrà in scena venerdì 6 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, dove sfiderà il greco Miltiadis Tentoglou.

La misura valida è arrivata al primo tentativo in un pomeriggio memorabile per il salto in lungo tricolore, visto che a Palermo abbiamo assistito allo storico balzo da 7.06 metri di Larissa Iapichino (seconda donna italiana oltra la soglia dell’eccellenza, a cinque centimetri dal record nazionale di mamma Fiona May). Mattia Furlani ha poi proseguito la propria gara con due nulli e una rinuncia, prima di chiudere con altre due apparizioni oltre gli otto metri (8.19 e 8.02).