Mattia Furlani vola a 8.31: “Raffreddato e con i crampi, ottimo lavoro di tecnica”

Mattia Furlani ha dimostrato di essere in un’eccezionale condizione fisica ed è volato a 8.31 metri in quel di Rieti, migliorando di tre centimetri la misura siglata un paio di settimane fa ad Atlanta e fermandosi a sei centimetri dalla sua miglior prestazione mondiale stagionale timbrata a Torun durante l’inverno. Stoccata davvero pregevole da parte del bronzo olimpico, che può guardare con ottimismo al Golden Gala in programma venerdì 6 giugno allo Stadio Olimpico di Roma.

Doveva essere un test per valutare la gamba, ma il fuoriclasse laziale non ha lasciato nulla al caso e si è comportato da vero Campione del Mondo Indoor, nonostante una condizione fisica che non era delle migliori come egli stesso ha dichiarato. Mattia Furlani ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Sensazioni ottime, soprattutto se si considera che sono un po’ raffreddato e ho avuto qualche crampo durante i salti, ma sono contento”.

L’azzurro ha poi proseguito: “Era una prova, è andata bene: un ottimo lavoro di tecnica in un periodo di carico, e l’appuntamento importante è quello di venerdì al Golden Gala. Ci saranno tanti avversari, da Tentoglou a McLeod. Il livello è alto, mi voglio divertire. Sarà bellissimo in casa, non vedo l’ora”.