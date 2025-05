Mattia Furlani: “Potrei gareggiare sui 100 metri già quest’anno”

Nonostante i 20 anni Mattia Furlani è già una delle stelle dell’atletica italiana. La medaglia di bronzo a Parigi e l’oro Mondiale indoor di quest’anno l’hanno lanciato in una nuova dimensione.

All’aperto è già arrivata una gran prestazione ad Atlanta, 8.28 per l’azzurro nell’esperienza statunitense che commenta così: “Uscire fuori di casa e vedere come si allenano i più forti del mondo è impagabile. Ti fortifica”.

Ora però l’appuntamento casalingo con la Diamond League a Roma, per il Golden Gala: “Tentoglou? Essendo rivali sto cercando di avvicinarmi il più possibile a lui, fino a superarlo. Il Golden Gala sarà un’ottima occasione per scontrarci in un contesto stimolante, di più c’è solo il mondiale. Con il pubblico di casa poi, sarà un’emozione incredibile”.

E poi una possibile novità, gareggiare in una prova diversa dal salto in lungo: “Perché no, magari già quest’anno sui 100m. Può essere benefico per il mio futuro nel lungo”.