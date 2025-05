Matteo Gigante può riportare l’Italia ad avere 10 top100. Ora Shelton per continuare la favola

L’Italia si è presentata al Roland Garros con nove tennisti nella top-100 del ranking ATP: Jannik Sinner si fregia dello status di numero 1 del mondo da ormai un anno, Lorenzo Musetti si è issato al settimo posto dopo aver infilato tre tornei di lusso sulla terra rossa (finale a Montecarlo, semifinali a Madrid e Roma), Flavio Cobolli è balzato al 26mo posto con il trionfo all’ATP 500 di Amburgo, Matteo Berrettini staziona in 30ma piazza (ma non sta giocando a Parigi a causa di un problema fisico), poi a seguire Matteo Arnaldi (36mo), Lorenzo Sonego (44mo), Luciano Darderi (45mo), Matteo Bellucci (68mo) e Luca Nardi (95mo).

Il sogno di avere ben dieci azzurri nell’elite tennis internazionale è stato alimentato da un superlativo Matteo Gigante, che ha eliminato il greco Stefanos Tsitsipas. Il 23enne ha confezionato la magia contro il numero 20 del mondo, si è qualificato al terzo turno sul mattone tritato della capitale francese e ha scalato ben 38 posizioni nella graduatoria internazionale, issandosi virtualmente al 129mo posto con 452 punti. Per entrare in top-100, però, servirebbero altre due magie da antologia da parte di questo promettente giocatore che sembra essere entrato in una nuova dimensione.

Matteo Gigante dovrebbe infatti battere lo statunitense Ben Shelton (testa di serie numero 13 del seeding, giustiziere di Lorenzo Sonego al quinto set del primo turno) e poi sconfiggere anche lo spagnolo Carlos Alcaraz, campione in carica al Roland Garros e numero 2 del mondo (non dovrebbe avere problemi con il bosniaco Damir Dzumhur). L’azzurro ha bisogno di raggiungere i quarti di finale per entrare nella top-100 del ranking ATP: con 752 punti volerebbe infatti all’82mo posto virtuale.