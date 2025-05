Matteo Gigante: “Pronto alla prossima sfida chiunque sia l’avversario, Zeppieri poco fortunato nel sorteggio”

È stata una giornata particolare per tutti ieri a Parigi. Il tributo a Rafa Nadal, presente sul campo Philippe Chatrier insieme ai suoi vecchi rivali, Roger Federer, Novak Djokovic e Andy Murray, è stato molto emozionante e tutti gli appassionati hanno legato in un modo o nell’altro i propri ricordi a quell’era del tennis. Lo stesso Matteo Gigante, per la prima volta vincitore di un match a livello Slam, avrebbe voluto assistere.

“È dispiaciuto anche a me non vedere la cerimonia“, ha ammesso ai microfoni l’azzurro. Una vittoria in tre set contro il libanese Benjamin Hassan (n. 221 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-2 6-0 in un’ora e 38 minuti di gioco. Una prestazione di grande rilievo per il tennista romano.

“Non mi aspettavo una partita così semplice, era un primo turno Slam. L’ultimo turno di quali, in cui ero un po’ teso, mi ha aiutato. Il primo set è stato un po’ così, dovevo trovare la quadra del gioco per dargli fastidio, poi ho preso il break sul 5-2, ho avuto altre occasioni, ma in un modo o nell’altro ho chiuso e sono stato bravo a chiudere“, ha spiegato in conferenza stampa.

Gigante che in quest’ultimi mesi ha fatto vedere le cose migliori del suo tennis, paradossalmente, nei tornei a più alto coefficiente che in altri più alla portata. Nel prossimo round, il confronto sarà complicato con il vincente della sfida tra il greco Stefanos Tsitsipas e l’argentino Tomas Martin Etcheverry: “Per giocare a questi livelli bisogna passare da tantissimi altri tornei. La prossima partita sarà una battaglia a prescindere dell’avversario, che sia Etcheverry o Tsitsipas. Tsitsipas qui ha fatto finale, sarà sicuramente più ostico, ma nel tennis non si sa mai, io mi farò trovare prontissimo. Sicuramente il kick potrebbe darmi un po’ fastidio dalla parte del dritto, ma se riuscirò a rispondere bene e far partite lo scambio riuscirò ad avere le mie chance. Con Tsitsipas dovrò cercare il rovescio, anche se è bravissimo a girarsi di dritto“, ha dichiarato.

E poi una rivelazione nel momento in cui ha scoperto il suo avversario dopo il sorteggio del tabellone: “Ero con Zeppieri in giro per Parigi quando abbiamo visto il tabellone e per scherzare ho detto ‘Con Hassan non ci ho vinto’, poi scorrendo abbiamo visto che lui aveva preso Alcaraz…Possiamo dire che gli è andata un po’ peggio (sorride)“.

Dichiarazioni da Vanni Gibertini