Matteo Berrettini rinuncia per infortunio al Roland Garros e punta tutto su Wimbledon

Le pessime sensazioni che aveva lasciato Matteo Berrettini uscendo in lacrime dal Campo Centrale del Foro Italico hanno trovato conferma purtroppo stamattina con la notizia del suo forfait al Roland Garros 2025. Il romano deve rinunciare dunque allo Slam parigino per il quarto anno di fila, con la sua ultima apparizione che risale al 2021 quando si spinse fino ai quarti di finale perdendo in quattro set con Novak Djokovic.

I problemi fisici continuano a bersagliare il finalista di Wimbledon 2021, che si era ritirato dagli ultimi due tornei disputati (alzando bandiera bianca a partita in corso sia a Madrid che a Roma) per un forte dolore alla zona addominale. Si tratta di un infortunio ormai ricorrente per Berrettini, che ha preferito evidentemente saltare il Major francese per cercare di recuperare al 100% in vista della stagione sull’erba.

“L’amore che ho per mio fratello, per Roma e per il tennis mi ha spinto a scendere in campo. Devo stare attento in queste situazioni, poi se va male devo stare tre mesi senza giocare. Spero di essermi fermato in tempo. I dottori sono stanchi anche loro di vedermi. Il dolore è vicino al punto dove mi aveva fatto male in precedenza, agli obliqui. Non so cosa c’è che non va in questa parte del mio corpo”, aveva spiegato il n.28 al mondo dopo il ritiro agli Internazionali d’Italia.